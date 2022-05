Οι Μιλγουόκι Μπακς θα αντιμετωπίσουν απόψε τους Μπόστον Σέλτικς στο Garden για το έβδομο και καθοριστικό παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών της Ανατολής στα play off του NBA.

Οι δύο ομάδες βρίσκονται πλέον στο 3-3 και το τελευταίο μεταξύ τους ματς, θα κρίνει ποια ομάδα θα προκριθεί στους τελικούς της Περιφέρειας, όπου περιμένουν ήδη οι Μαϊάμι Χιτ.

Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν θα έχουν ούτε αυτή τη φορά στη διάθεσή τους, τον Κρις Μίντλετον, ενώ οι Μπόστον Σέλτικς ελπίζουν στη συμμετοχή του Ρόμπερτ Γουίλιαμς. Ο Αμερικανός σέντερ δεν αγωνίστηκε στα τρία τελευταία παιχνίδια, αλλά δηλώθηκε ως αμφίβολος για το Game 7.

#NEBHInjuryReport for Game 7 vs. Milwaukee:



Sam Hauser (right shoulder instability episode) – OUT

Robert Williams (left knee soreness) – QUESTIONABLE