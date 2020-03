Η διακοπή των πρωταθλημάτων σε ολόκληρο τον κόσμο λόγω του κορονοϊού έχει δημιουργήσει και ένα… παράπλευρο πρόβλημα, αυτό των πληρωμών των ποδοσφαιριστών.

Στην Μπουντεσλίγκα της Γερμανίας φαίνεται ότι βρίσκουν πάντως τη λύση, με δημοσιεύματα να επισημαίνουν ότι οι παίκτες της Μπάγερν Μονάχου και της Μπορούσια Ντόρτμουντ δέχθηκαν ήδη να μειωθούν οι αποδοχές τους κατά 20% στο υπόλοιπο διάστημα της σεζόν.

Αν μάλιστα συνεχιστούν τελικά κανονικά οι αγώνες, αλλά σε γήπεδα κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς δηλαδή οπαδούς και έσοδα από τα εισιτήρια, τότε η μείωση θα περιοριστεί στο 10%.

Bayern, Dortmund Take Pay Cut: Bundesliga's top players agree to 20% cut due to coronavirus pandemic (Bild) https://t.co/qESIAPLxtH