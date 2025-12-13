Αθλητικά

Μπράιτον: Ο Γουέλμπεκ έκανε χειραψία με τον Κωστούλα και έγραψε «καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα»

Καλή σχέση φαίνεται πως έχει χτίσει ο Έλληνας επιθετικός με τον πολύπειρο παίκτη της Μπράιτον
Κωστούλας
Ο Κωστούλας με τη φανέλα της Μπράιτον

Ο Μπάμπης Κωστούλας έχει αρχίσει να ανεβάζει τα λεπτά συμμετοχής του στην Μπράιτον, αλλά έχει αποκτήσει κιόλας νέες παρέες με τους καινούριους του συμπαίκτες στην αγγλική ομάδα.

Ο Ντάνι Γουέλμπεκ με ανάρτηση που έκανε στο instagram ανέβαζε μία φωτογραφία που κάνει χειραψία με τον Μπάμπη Κωστούλα γράφοντας «καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα» στα greekligh.

Οι δύο παίκτες μοιράζονται την ίδια θέση στο ρόστερ της Μπράιτον, όμως αυτό μόνο κακό δεν έχει κάνει στη σχέση τους, καθώς φαίνεται ότι ο Άγγλος πολύπειρος επιθετικός έχει «δέσει» με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και αυτό μόνο καλό μπορεί να κάνει στον Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Το story του Γουέλμπεκ στο instagram
Ο Κωστούλας μέχρι στιγμής στην Μπράιτον έχει 10 συμμετοχές με 2 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

