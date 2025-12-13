Μπράιτον: Ο Γουέλμπεκ έκανε χειραψία με τον Κωστούλα και έγραψε «καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα»

Ο Μπάμπης Κωστούλας έχει αρχίσει να ανεβάζει τα λεπτά συμμετοχής του στην Μπράιτον, αλλά έχει αποκτήσει κιόλας νέες παρέες με τους καινούριους του συμπαίκτες στην αγγλική ομάδα.

Ο Ντάνι Γουέλμπεκ με ανάρτηση που έκανε στο instagram ανέβαζε μία φωτογραφία που κάνει χειραψία με τον Μπάμπη Κωστούλα γράφοντας «καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα» στα greekligh.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο παίκτες μοιράζονται την ίδια θέση στο ρόστερ της Μπράιτον, όμως αυτό μόνο κακό δεν έχει κάνει στη σχέση τους, καθώς φαίνεται ότι ο Άγγλος πολύπειρος επιθετικός έχει «δέσει» με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και αυτό μόνο καλό μπορεί να κάνει στον Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Ο Κωστούλας μέχρι στιγμής στην Μπράιτον έχει 10 συμμετοχές με 2 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.