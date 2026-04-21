Μπράιτον – Τσέλσι 3-0: Οι γλάροι προσπέρασαν τους Λονδρέζους και βλέπουν Ευρώπη

Η Μπράιτον των Κωστούλα και Τζίμα κάνει όνειρα Ευρώπης, με τους Γλάρους να φιγουράρουν πλέον στην έκτη θέση της Premier League, μετά τον θρίαμβο επί της Τσέλσι.

Από εκεί που λίγοι την υπολόγιζαν κι ενώ απομένουν πέντε αγωνιστικές για το φινάλε της σεζόν στην Premier League (34η… στροφή) η Μπράιτον μπήκε για τα καλά στο παιχνίδι της Ευρώπης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι «γλάροι» νίκησαν την παραπαίουσα Τσέλσι με 3-0 στο «Αμεξ», σκαρφάλωσαν στην 6η θέση και αν τους βοηθήσουν λίγο τα αποτελέσματα δεν αποκλείεται να γίνουν και διεκδικητές ακόμη και της 5ης θέσης, που δίνει το τελευταίο «εισιτήριο» για το Champions League.

Σε λιγότερο από μία ώρα αγώνα η ομάδα του Χιούρτσελερ είχε «καθαρίσει» το ματς με τα γκολ των Καντιόγλου και Χάινσελγουντ, ενώ σε ένα ακόμη ματς ο προπονητής της Μπράιτον δεν «εμπιστεύθηκε» τον Κωστούλα (έμεινε στον πάγκο σε όλο το 90λεπτο).

Κατηφόρα δίχως τέλος για την Τσέλσι. Η ομάδα του Λίαμ Ροσένιορ γνώρισε την πέμπτη συνεχόμενη ήττα στο πρωτάθλημα κι από κει που ήταν φαβορί για το Champions League, πλέον, κινδυνεύει να μείνει κι εκτός Ευρώπης!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αποτελέσματα της 33ης αγωνιστικής της Premier League

Μπράιτον-Τσέλσι 3-0

(3′ Καντιόγλου, 56′ Χάινσελγουντ, 90’+1 Γουέλμπεκ)

Μπόρνμουθ-Λιντς 22/4

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι 22/4

Σάντερλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 24/4

Φούλαμ-Άστον Βίλα 25/4

Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας 25/4

Γουέστ Χαμ-Έβερτον 25/4

Γουλβς-Τότεναμ 25/4

Άρσεναλ-Νιούκαστλ 25/4

Μάντσεστερ Γ.-Μπρέντφορντ 27/4

Η βαθμολογία (σε 33 αγώνες)

Άρσεναλ 70

Μάντσεστερ Σίτι 67 -32αγ.

Μάντσεστερ Γ. 58

Άστον Βίλα 58

Λίβερπουλ 55

Μπράιτον 50 -34αγ.

Τσέλσι 48 -34αγ.

Μπρέντφορντ 48

Μπόρνμουθ 48

Έβερτον 47

Σάντερλαντ 46

Φούλαμ 45

Κρίσταλ Πάλας 43 -32αγ.

Νιούκαστλ 42

Λιντς 39

Νότιγχαμ Φόρεστ 36

Γουέστ Χαμ 33

Τότεναμ 31

Μπέρνλι 20

Γουλβς 17 –Υποβιβάστηκε–