Ο Μπρουκ Λόπεζ βρέθηκε στο προσκήνιο για τον καυγά του με τον Τρέι Λάιλς στο Σακραμέντο Κινγκς – Μιλγουόκι Μπακς, όπου προσπάθησε να προστατεύσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Μετά το παιχνίδι λοιπόν, ο Λόπζε μίλησε για το περιστατικό και τόνισε ουσιαστικά ότι κάποιοι δεν αντέχουν την ανωτερότητα του Αντετοκούνμπο και αντιδρούν με… μ@λ@@ες και φτηνά χτυπήματα.

«Κάποιες φορές στα παιχνίδια θα υπάρξει και ένταση. Ο Γιάννης είναι τόσο καλός που εκνευρίζει τους αντιπάλους του. Όμως ποτέ δεν χάνει το μυαλό του, δεν προκαλεί, ούτε κάνει επίδειξη ισχύος. Απλά είναι τόσο προικισμένος, γι’ αυτό και ενοχλεί τους αντιπάλους. Αν, λοιπόν, ο καθένας αντιδρά κάνοντας μ@λ@@ες ή φτηνά χτυπήματα σαν αυτό του Λάιλς, εγώ δε θα γίνω βίαιος ούτε θα κάνω κάτι λάθος, αλλά θα βγω μπροστά για να προστατέψω τον δικό μου άνθρωπο και να δείξω σε οποιονδήποτε ότι τον υποστηρίζω και ότι δεν θα περάσουν έτσι τέτοιες συμπεριφορές».

Brook Lopez and Trey Lyles both got ejected after wild scuffle 😳 pic.twitter.com/OmzV0BwtfK

Brook Lopez to Giannis:

“Got your back! I’m not gonna let him do that shit to you!”



Build him a statue#Bucks #FearTheDeer pic.twitter.com/3bmZDEWs6L