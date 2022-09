Ο πρώην μέσος της Ιταλίας και της Ίντερ, Μπρούνο Μπόλκι, ο παίκτης της πρώτης κάρτας Panini που τυπώθηκε το 1961, πέθανε την Τρίτη (27.09) σε ηλικία 82 ετών, ανέφερε ο κατασκευαστής αυτοκόλλητων στο Twitter.

Η Panini Group, μια ιταλική εταιρεία με έδρα τη Μόντενα, είναι διάσημη παγκοσμίως για τις κάρτες παικτών και τα άλμπουμ με αυτοκόλλητα του Παγκοσμίου Κυπέλλου που έχουν κυκλοφορήσει για κάθε τουρνουά από το 1970.

Τα αυτοκόλλητα αποδεικνύονται και πάλι δημοφιλή ενόψει του εφετινού Μουντιάλ στο Κατάρ και στην Αργεντινή, το… κυνήγι τους έχει οδηγήσει την χώρα σε «φρενίτιδα», αφήνοντας πολλά καταστήματα χωρίς απόθεμα προς πώληση.

Nella notte ci ha lasciato all’età di 82 anni Bruno Bolchi, ex giocatore ed allenatore. Ricordato anche per essere diventato, il 27 agosto1961, il primo giocatore ad essere rappresentato in una figurina Panini.



Ciao “Maciste” 🖤 pic.twitter.com/0BBBcM2CgQ