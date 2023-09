Η Λιθουανία έπιασε τρομερή απόδοση, είχε εκπληκτική ευστοχία από το τρίποντο, νίκησε τις ΗΠΑ με110-104 στη Μανίλα και προκρίθηκε σαν πρώτη του ομίλου στους “8” του Mundomasket 2023. Κόντρα στην Σερβία η “λιέτουβα” – Με την Ιταλία θα αγωνιστεί η Team USA.

Η Λιθουανία έγινε μόλις η 4η ομάδα που έχει κερδίσει τις ΗΠΑ από δυο φορές, με την Team USA να έχει παίκτες του ΝΒΑ στο ρόστερ της. Η “λιέτουβα” έκανε ιδανικό ματς, έβγαλε ψυχή και πάθος και νίκησε τους Αμερικανούς με 110-104.

Η Λιθουανία έκανε μαγική εμφάνιση κόντρα στις ΗΠΑ και μάλιστα προηγήθηκε με 54-37, παίζοντας καταπληκτικά και ξεκινώντας τον αγώνα με 9/9 τρίποντα!

Να αναφέρουμε ότι το 31-12 του πρώτου δεκαλέπτου είναι η δεύτερη μεγαλύτερη διαφορά εις βάρος των ΗΠΑ σε μία περίοδο μεγάλης διοργάνωσης (Ολυμπιακοί Αγώνες, Mundobasket), μετά το 28-7 επιμέρους σκορ που έκανε εναντίον τους το Πουέρτο Ρίκο στο δεύτερο δεκάλεπτο αναμέτρησης στους Ολυμπιακούς του 2004.

Παρά την αντεπίθεση που εξαπέλυσε στο δεύτερο ημίχρονο η Team USA -ειδικά στην τελευταία περίοδο- η Λιθουανία άντεξε και πήρε αυτή την ιστορική νίκη, συνεχίζοντας αήττητη την πορεία της στο Mundobasket 2023.

Η ομάδα του Κάζις Μακσβίτις ολοκλήρωσε τον αγώνα με 7 διψήφιους παίκτες και με 56% στο τρίποντο (14/25). Ο Βάιντας Καρινιάουσκας έκανε το ματς της ζωής του με 15 πόντους (2/2 τρίποντα), ενώ ο Βαλαντσιούνας είχε 12, ο Κουζμίνσκας 14, οι Σεντεκέρσκις, Ντίμσα, Μπραζντέικις από 11 και ο Μπένζιους 10!

Από πλευράς των ΗΠΑ, ο Άντονι Έντουαρντς ήταν… όλα τα λεφτά, σημειώνοντας 35 πόντους, χωείς όμως να έχει ανάλογη στήριξη. Ο Μπρίτζις πέτυχε 14 π. ενώ ο Μπράνσον σημείωσε άλλους τόσους με 7 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 12-31, 37-54, 65-71, 104-110

This is a basketball movement going on right now.#FIBAWC x #WinForLietuva pic.twitter.com/pJJmFQq3Vm