Η Εθνική Αγγλίας δεν κατάφερε να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρώτου Euro της ιστορίας της ούτε με τον κόσμο στο πλευρό της, καθώς η εθνική Ιταλίας τους… έκλεισε το σπίτι.

Οι Άγγλοι τα… έβαψαν μαύρα για λίγες ημέρες, καθώς φαίνεται ότι ξεπέρασαν τον… πόνο τους στη Μύκονο. Η… μισή Εθνική Αγγλίας βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στο νησί των Ανέμων, περνώντας ξέγνοιαστες στιγμές.

Οι Λουκ Σο, Κάιλ Γουόκερ, Ντέκλαν Ράις και Μέισον Μάουντ διασκεδάζουν με την ψυχή τους στη Μύκονο. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο, οι διεθνείς Άγγλοι ποδοσφαιριστές έχουν ξεχάσει την ήττα από την Εθνική Ιταλίας στον τελικό του Γουέμπλεϊ και κάνουν… ζωάρα στο νησί των Κυκλάδων.

Δείτε το βίντεο:

🎥 Luke Shaw, Mason Mount, Declan Rice & Kyle Walker all enjoying some time off in Mykonos 😂 [via @teamshaw_23] pic.twitter.com/U2NiEk1KV6