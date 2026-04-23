Ναδάλ και Κουρτουά έπαιξαν τένις κόντρα στους Σίνερ και Μπέλιγχαμ στο Μπερναμπέου με διαιτητή τον Πέρεθ

Το Σαντίαγκο Μπερναμπέου μεταμορφώθηκε σε γήπεδο τένις για να φιλοξενήσει το τουρνουά της Μαδρίτης με τους Ναδάλ, Κουρτουά, Σίνερ και Μπέλιγχαμ να το εγκαινιάζουν υπό το βλέμμα του διοικητικού ηγέτη της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ναδάλ είχε συμπαίκτη τον Κουρτουά, ενώ ο Σίνερ τον Μπέλιγχαμ για να κάνουν ποδαρικό στο εντυπωσιακό κορτ του Μπερναμπέου, με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να κάθεται στον «θρόνο» του διαιτητή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ μετά την ολοκλήρωση του αγώνα χάρισε μία φανέλα στον Γιανίκ Σίνερ. Ο Κουρτουά σύμφωνα με όσους παρακολούθησαν το παιχνίδι εντυπωσίασε με τις ικανότητές του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Jannik Sinner was presented with a Real Madrid shirt of Linda Caicedo and took photos with the president Florentino Pérez! pic.twitter.com/kAZtY9U3s9 — janniksin archive (@sinnervideos) April 23, 2026

Ο Ράφα Ναδάλ είναι γνωστό ότι είναι μεγάλος υποστηρικτής της Ρεάλ Μαδρίτης και μάλιστα στο παρελθόν είχε εκφράσει την επιθυμία του να παίξει στο ιστορικό γήπεδο με τον Φέντερερ.

Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής, όμως έγινε η αρχή κόντρα στους Σίνερ και Μπέλιγχαμ.