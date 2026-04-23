Αθλητικά

Ναδάλ και Κουρτουά έπαιξαν τένις κόντρα στους Σίνερ και Μπέλιγχαμ στο Μπερναμπέου με διαιτητή τον Πέρεθ

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ έκλεψε τις εντυπώσεις, καθώς ήταν στη θέση του διαιτητή στο προσαρμοσμένο κορτ του Σαντιάγκο Μπερναμπέου
Ο Σίνερ με τον Μπέλιγχαμ
Ο Σίνερ με τον Μπέλιγχαμ στο Μπερναμπέου

Το Σαντίαγκο Μπερναμπέου μεταμορφώθηκε σε γήπεδο τένις για να φιλοξενήσει το τουρνουά της Μαδρίτης με τους Ναδάλ, Κουρτουά, Σίνερ και Μπέλιγχαμ να το εγκαινιάζουν υπό το βλέμμα του διοικητικού ηγέτη της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ναδάλ είχε συμπαίκτη τον Κουρτουά, ενώ ο Σίνερ τον Μπέλιγχαμ για να κάνουν ποδαρικό στο εντυπωσιακό κορτ του Μπερναμπέου, με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να κάθεται στον «θρόνο» του διαιτητή.

 

 

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ μετά την ολοκλήρωση του αγώνα χάρισε μία φανέλα στον Γιανίκ Σίνερ. Ο Κουρτουά σύμφωνα με όσους παρακολούθησαν το παιχνίδι εντυπωσίασε με τις ικανότητές του.

 

Ο Ράφα Ναδάλ είναι γνωστό ότι είναι μεγάλος υποστηρικτής της Ρεάλ Μαδρίτης και μάλιστα στο παρελθόν είχε εκφράσει την επιθυμία του να παίξει στο ιστορικό γήπεδο με τον Φέντερερ.

Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής, όμως έγινε η αρχή κόντρα στους Σίνερ και Μπέλιγχαμ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo