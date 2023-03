Ο Βίκτορ Οσιμέν έκανε ιστορική εμφάνιση και οδήγησε τη Νάπολι σε δεύτερη νίκη επί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, αυτή τη φορά με 3-0 και με συνολικό σκορ 5-0, της χάρισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League.

Σκοράροντας δις στο ματς, ο Οσιμέν έγινε ο πρώτος Νιγηριανός ποδοσφαιριστής με δύο γκολ σε νοκ άουτ αγώνα του Champions League και έγραψε ιστορία για τη χώρα του, επιτρέποντας παράλληλα στη Νάπολι να συνεχίσει “τρένο” και στην Ευρώπη, μετά τη διαφαινόμενη κατάκτηση του τίτλου στη Serie A.

Ο Οσιμέν άνοιξε το σκορ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και διπλασίασε τα γκολ του στο 53′, για να βάλει το… κερασάκι στην πρόκριση των Ναπολιτάνων, ο Ζιελίνσκι στο 64′ με πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος. Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης από την πλευρά της, δεν κατάφερε ούτε να “παλέψει” για την ανατροπή και έμεινε με τα… επεισόδια των οπαδών της πριν το παιχνίδι.

