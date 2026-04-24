Νάπολι – Κρεμονέζε 4-0: Επιστροφή στις νίκες για τους Ναπολιτάνους στη Serie A

Μετά από δύο αρνητικά αποτελέσματα στη Serie A, η Νάπολι κατάφερε να φθάσει σε μία ευρεία νίκη επί της Κρεμονέζε με 4-0, η οποία και τη διατηρεί στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, αλλά αρκετά πίσω από την πρωτοπόρο Ίντερ.

Με τον ΜακΤόμινεϊ να ανοίγει το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό του αγώνα, η Νάπολι δεν δυσκολεύτηκε να κάνει… περίπατο στη συνέχεια, αφού ένα αυτογκόλ της Κρεμονέζε και ένα τρίτο γκολ από τον Ντε Μπρόινε “καθάρισε” το ματς από το πρώτο ημίχρονο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σάντος έδωσε στο 52′ διαστάσεις θριάμβου στην επικράτηση της ομάδας του, με το 4-0 να μην αλλάζει όμως στο υπόλοιπο της αναμέτρησης, αφού ο ΜακΤόμινεϊ αστόχησε σε πέναλτι στο 83′. Οι Ναπολιτάνοι έφθασαν έτσι τους 69 βαθμούς και είναι στο +3 από τη Μίλαν στη δεύτερη θέση (με παιχνίδι περισσότερο), με την Ίντερ να βρίσκεται στην κορυφή με +9 και ματς λιγότερο.

Οριακά στη “ζώνη” του υποβιβασμού έμεινε η Κρεμονέζε, με την Λέτσε να έχει όμως πια την ευκαιρία να την ξεπεράσει στη βαθμολογία, τέσσερα ματς πριν το φινάλε της σεζόν.