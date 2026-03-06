Νάπολι – Τορίνο 2-1: Δεύτερη σερί νίκη για τους παρτενοπέι στη Serie A

Η Νάπολι πανηγύρισε τη δεύτερη σερί νίκη της στη Serie A και πλησίασε τη δεύτερη Μίλαν, ενώ αύξησε τη διαφορά της από την τέταρτη Ρόμα.

Πιο δύσκολα απ’ ότι δείχνει το τελικό 2-1, η Νάπολι πήρε το τρίποντο που ήθελε απέναντι στην αξιόμαχη Τορίνο στην πρεμιέρα της 28ης αγωνιστικής της ιταλικής Serie A και μείωσε στον ένα βαθμό την απόστασή της απ’ τη δεύτερη Μίλαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα γκολ της δεύτερης σερί νίκης… ηρεμίας για τους «παρτενοπέι» σημείωσαν οι Άλισον Σάντος (7′) και Έλμας (68′), με την «γκρανάτα» να μειώνει στο 87′ με τον Κασαντέι, αλλά να μην έχει χρόνο για κάτι περισσότερο στο ματς.

Τα αποτελέσματα της 28ης αγωνιστικής της Serie A

Νάπολι-Τορίνο 2-1

(7′ Άλισον Σάντος, 68′ Έλμας – 87′ Κασαντέι)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάλιαρι-Κόμο 07/03

Αταλάντα-Ουντινέζε 07/03

Γιουβέντους-Πίζα 07/03

Λέτσε-Κρεμονέζε 08/03

Μπολόνια-Βερόνα 08/03

Φιορεντίνα-Πάρμα 08/03

Τζένοα-Ρόμα 08/03

Μίλαν-Ίντερ 08/03

Λάτσιο-Σασουόλο 09/03

Βαθμολογία (σε 27 αγώνες)

Ίντερ 67

Μίλαν 57

Νάπολι 56 -28αγ.

Ρόμα 51

Κόμο 48

Γιουβέντους 47

Αταλάντα 45

Μπολόνια 39

Σασουόλο 38

Ουντινέζε 35

Λάτσιο 34

Πάρμα 33

Κάλιαρι 30

Τορίνο 30 -28αγ.

Τζένοα 27

Φιορεντίνα 24

Κρεμονέζε 24

Λέτσε 24

Πίζα 15

Βερόνα 15