Η Νάπολι αντιμετωπίζει στο γήπεδο “Ντιέγκο Μαραντόνα” τη Φιορεντίνα, μία αγωνιστική μετά και τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος στην ιταλική Serie A.

Το γλέντι σε ολόκληρη την πόλη δεν έχει σταματήσει εδώ και ημέρες, για το τρίτο τρόπαιο πρωταθλητή στην ιστορία της Νάπολι και πλέον έχει μεταφερθεί και στο γήπεδο της ομάδας, για το ματς με τη Φιορεντίνα.

Τόσο έξω από το “Ντιέγκο Μαραντόνα”, όσο και μέσα σε αυτό, η ατμόσφαιρα είναι τρομερή με τους οπαδούς των Ναπολιτάνων να γιορτάζουν τον τίτλο. Οι παίκτες της Φιορεντίνα υποδέχθηκαν δε με “pasillo” τους νέους πρωταθλητές Ιταλίας, τους ποδοσφαιριστές του Λουτσιάνο Σπαλέτι.

NAPOLI VIBES 🇮🇹 A carnival atmosphere as supporters flock to the Diego Maradona Stadium where the team play their first games since clinching the Scudetto Thursday. A City that hasn’t slept all weekend shows no signs of slowing down. pic.twitter.com/nU4LNXqHhg