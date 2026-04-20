NBA: Άνετη νίκη των Θάντερ κόντρα στους Σανς, με περίπατο έκαναν το 1-0 και οι Σέλτικς

Τα playoffs του NBA συνεχίζονται με τους Θάντερ να επιβεβαιώνουν τον τίτλο του φαβορί ενάντια στους Σανς κερδίζοντας 119-84 για να κάνουν το 1-0 στη σειρά.

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ήταν επιβλητικοί κόντρα στους Φοίνιξ Σανς έχοντας πολλούς πρωταγωνιστές για να ξεκινήσουν με το… δεξί τα playoffs του NBA. Ο Αλεξάντερ είχε 25 πόντους με 7 ασίστ και ο Γουίλιαμς 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, με τους δύο να είναι οι κύριοι επιθετικοί πόλοι των πρωταθλητών.

Οι Σέλτικς διατήρησαν το πλεονέκτημα έδρας τους κερδίζοντας 123-91 τους Σίξερς στη Βοστώνη για το 1-0 της σειράς. Οι Τζέιλεν Μπράουν και Τζέισον Τέιτουμ ήταν οι κορυφαίοι του αγώνα, με τον πρώτο να πετυχαίνει 26 πόντους και τον δεύτερο να κάνει double double 25 πόντων, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Μόνο ο Μάξι διασώθηκε από τη Φιλαδέλφεια με 21 πόντους και 8 ασίστ.

Ο Γουεμπανιάμα βοήθησε τους Σπερς να κάνουν το 1-0 κόντρα στους Μπλέιζερς, σε ένα παιχνίδι που έληξε 111-98 υπέρ τους. Ο Γάλλος σταρ είχε 35 πόντους σε 33′. Τρομερό παιχνίδι έκανε ο Αβντίγια για τους ηττημένους με 30 πόντους και 10 ριμπάουντ, όμως ήταν μόνος του και η ομάδα του δεν έκανε την έκπληξη στην έδρα του Σαν Αντόνιο.

Οι Μάτζικ έκαναν το πρώτο μπρέικ της σεζόν έκαναν οι Μάτζικ στην έδρα των Πίστονς. Οι Πίστονς παρά το τρομερό παιχνίδι του Κάνινχαμ ηττήθηκαν στο Ντιτρόιτ 101-112. Ο Κάνιχαμ είχε 39 πόντους, αλλά δεν είχε κανέναν άξιο συμπαραστάτη στο πρώτο παιχνίδι των playoffs της σεζόν. Ο Μπανκέρο ξεχώρισε για τους νικητές με 23 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Μπόστον Σέλτικς – Φιλαδέλφεια Σίξερς 123-91

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Φοίνιξ Σανς 119-84

Ντιτρόιτ Πίστονς – Ορλάντο Μάτζικ 101-112

Σαν Αντόνιο Σπερς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 111-98