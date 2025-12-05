NBA: Οι Λέικερς απέδρασαν από το Τορόντο με τρίποντο του Χατσιμούρα, νίκη και για τους Σίξερς επί των Γουόριορς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κέρδισαν 123-120 τους Τορόντο Ράπτορς με τρίποντο του Χατσιμούρα στο φινάλε της αναμέτρησης. Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Ριβς που βοήθησε την ομάδα του να φτάσει τις 16 νίκες στο NBA.

Ο Όστιν Ριβς είχε 44 πόντους και 10 ασίστ στο παιχνίδι κόντρα στους Ράπτορς και βοήθησε τα μέγιστα την ομάδα του να φύγει με τη νίκη. Καταλυτικός ήταν ο Ρούι Χατσιμούρα με τρίποντο στο φινάλε το οποίο έδωσε τη νίκη στην ομάδα του. Ο Ντόντσιτς δεν αγωνίστηκε.

Οι Σίξερς σε ένα παιχνίδι θρίλερ κέρδισαν τους Γουόριορς 99-98 με τον Μάξι να είναι καταπληκτικός με 35 πόντους. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες έμειναν χαμηλά στο σκορ, καθώς μετά τον Μάξι ο Σπένσερ των Γουόριορς είχε 16 πόντους. Η ομάδα της Φιλαδέλφεια κόντεψε να χάσει ένα παιχνίδι στο οποίο είχε προηγηθεί με 20 πόντους (30-10). Στο τέλος, ο Μάξι έκανε τρομερό μπλοκ που έδωσε τη νίκη.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Ουάσιγκντον Ουίζαρντς – Μπόστον Σέλτικς 101-146

Φιλαδέλφεια Σίξερς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 99-98

Μπρούκλιν Νετς – Γιούτα Τζαζ 110-123

Τορόντο Ράπτορς – Λος Άντζελες Λέικερς 120-123

Νιού Όρλεανς Πέλικανς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 116-125