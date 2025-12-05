Συμβαίνει τώρα:
NBA: Οι Λέικερς απέδρασαν από το Τορόντο με τρίποντο του Χατσιμούρα, νίκη και για τους Σίξερς επί των Γουόριορς

Οι Σέλτικς επιβλήθηκαν των Ουίζαρντς, οι Τζαζ των Νετς και οι Τίμπεργουλβς των Πέλικανς
Χατσιμούρα
Το νικητήριο τρίποντο του Χατσιμούρα/ (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κέρδισαν 123-120 τους Τορόντο Ράπτορς με τρίποντο του Χατσιμούρα στο φινάλε της αναμέτρησης. Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Ριβς που βοήθησε την ομάδα του να φτάσει τις 16 νίκες στο NBA.

Ο Όστιν Ριβς είχε 44 πόντους και 10 ασίστ στο παιχνίδι κόντρα στους Ράπτορς και βοήθησε τα μέγιστα την ομάδα του να φύγει με τη νίκη. Καταλυτικός ήταν ο Ρούι Χατσιμούρα με τρίποντο στο φινάλε το οποίο έδωσε τη νίκη στην ομάδα του. Ο Ντόντσιτς δεν αγωνίστηκε.

 

Οι Σίξερς σε ένα παιχνίδι θρίλερ κέρδισαν τους Γουόριορς 99-98 με τον Μάξι να είναι καταπληκτικός με 35 πόντους. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες έμειναν χαμηλά στο σκορ, καθώς μετά τον Μάξι ο Σπένσερ των Γουόριορς είχε 16 πόντους. Η ομάδα της Φιλαδέλφεια κόντεψε να χάσει ένα παιχνίδι στο οποίο είχε προηγηθεί με 20 πόντους (30-10). Στο τέλος, ο Μάξι έκανε τρομερό μπλοκ που έδωσε τη νίκη.

 

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Ουάσιγκντον Ουίζαρντς – Μπόστον Σέλτικς 101-146

Φιλαδέλφεια Σίξερς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 99-98

Μπρούκλιν Νετς – Γιούτα Τζαζ 110-123

Τορόντο Ράπτορς – Λος Άντζελες Λέικερς 120-123

Νιού Όρλεανς Πέλικανς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 116-125

