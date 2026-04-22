NBA: Οι Λέικερς έκαναν το 2-0 κόντρα στους Ρόκετς χωρίς τον Ντόντσιτς, επικά μπρέικ για Μπλέιζερς και Σίξερς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κέρδισαν 101-94 τους Χιούστον Ρόκετς και έκαναν το 2-0 στη σειρά των playoffs του NBA, παρά τις απουσίες των Ντόντσιτς και Ρίβς. Καταπληκτικό παιχνίδι έκανε ο Τζέιμς που δεν σταματά να αποδεικνύει την ποιότητά του ακόμα και στα 41 του.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς ολοκλήρωσε το παιχνίδι στη νίκη των Λέικερς με 28 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε σχεδόν 40′ συμμετοχής για να καλύψει και με το παραπάνω την απουσία του Λούκα Ντόντσιτς. Τρομερή εμφάνιση έκανε και ο Μάρκους Σμαρτ με 25 πόντους. Για τους Ρόκετς ξεχώρισε ο Ντουράντ με 23 πόντους.

Οι Σίξερς ισοφάρισαν σε 1-1 τη σειρά με τους Σέλτικς κερδίζοντας 97-111 στη Βοστώνη για να σοκάρουν τους «κέλτες». Ο Έτζεκομπ έκανε απίθανη εμφάνιση με 30 πόντους και 10 ριμπάουντ για να οδηγήσει στο μπρέικ την ομάδα του με τον Μάξι να τον υποστηρίζει με 29 πόντους και 9 ασίστ.

Κορυφαίος για τους Σέλτικς ήταν ο Μπράουν με 36 πόντους. Ο Τέιτουμ άγγιξε το triple double με 19 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ, όμως η εμφάνιση των δύο Αμερικανών δεν έφτανε για το 2-0.

Ο Γουεμπανιάμα αγωνίστηκε μόλις για 11′, καθώς έπεσε άσχημα στο παρκέ με το κεφάλι και αυτό οδήγησε στην ήττα των Σπερς από τους Μπλέιζερς με 103-106. Το Πόρτλαντ ισοφάρισε σε 1-1 με τον Χέντερσον να πετυχαίνει 31 πόντους και τον Χόλιντεϊ να οργανώνει το μπρέικ με 16 πόντους και 12 ασίστ.

Victor Wembanyama face planted after this play with Jrue Holiday



He would head back to the locker room. pic.twitter.com/Nqaq1GT0wZ — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 22, 2026

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Σέλτικς – Σίξερς 97-111

Σπερς – Μπλέιζερς 103-106

Λέικερς – Ρόκετς 101-94