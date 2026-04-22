NBA: Οι Λέικερς έκαναν το 2-0 κόντρα στους Ρόκετς χωρίς τον Ντόντσιτς, επικά μπρέικ για Μπλέιζερς και Σίξερς

Οι Σπερς και οι Σέλτικς απώλεσαν το πλεονέκτημα έδρας στον πρώτο γύρο των playoffs του NBA
Ο Τζέιμς και ο Ντουράντ
Μονομαχία του Τζέιμς με τον Ντουράντ στο Λέικερς-Ρόκετς/ Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κέρδισαν 101-94 τους Χιούστον Ρόκετς και έκαναν το 2-0 στη σειρά των playoffs του NBA, παρά τις απουσίες των Ντόντσιτς και Ρίβς. Καταπληκτικό παιχνίδι έκανε ο Τζέιμς που δεν σταματά να αποδεικνύει την ποιότητά του ακόμα και στα 41 του.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς ολοκλήρωσε το παιχνίδι στη νίκη των Λέικερς με 28 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε σχεδόν 40′ συμμετοχής για να καλύψει και με το παραπάνω την απουσία του Λούκα Ντόντσιτς. Τρομερή εμφάνιση έκανε και ο Μάρκους Σμαρτ με 25 πόντους. Για τους Ρόκετς ξεχώρισε ο Ντουράντ με 23 πόντους.

 

Οι Σίξερς ισοφάρισαν σε 1-1 τη σειρά με τους Σέλτικς κερδίζοντας 97-111 στη Βοστώνη για να σοκάρουν τους «κέλτες». Ο Έτζεκομπ έκανε απίθανη εμφάνιση με 30 πόντους και 10 ριμπάουντ για να οδηγήσει στο μπρέικ την ομάδα του με τον Μάξι να τον υποστηρίζει με 29 πόντους και 9 ασίστ.

Κορυφαίος για τους Σέλτικς ήταν ο Μπράουν με 36 πόντους. Ο Τέιτουμ άγγιξε το triple double με 19 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ, όμως η εμφάνιση των δύο Αμερικανών δεν έφτανε για το 2-0.

 

Ο Γουεμπανιάμα αγωνίστηκε μόλις για 11′, καθώς έπεσε άσχημα στο παρκέ με το κεφάλι και αυτό οδήγησε στην ήττα των Σπερς από τους Μπλέιζερς με 103-106. Το Πόρτλαντ ισοφάρισε σε 1-1 με τον Χέντερσον να πετυχαίνει 31 πόντους και τον Χόλιντεϊ να οργανώνει το μπρέικ με 16 πόντους και 12 ασίστ.

 

 

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Σέλτικς – Σίξερς 97-111

Σπερς – Μπλέιζερς 103-106

Λέικερς – Ρόκετς 101-94

