NBA: Οι Πίστονς ξεπέρασαν το εμπόδιο των Γκρίζλις και καλπάζουν προς την κορυφή της Ανατολής

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς κέρδισαν 126-110 τους Μέμφις Γκρίζλις με κορυφαίο τον Ντούρεν για να αποκτήσουν απόσταση ασφαλείας στη μάχη της πρωτιάς της περιφέρειας της Ανατολής στο NBA, από τους δεύτερους Μπόστον Σέλτικς.

Ο Τζέιλεν Ντούρεν ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 30 πόντους και 13 ριμπάουντ στη νίκη των Πίστονς, ενώ ο Κέιντ Κάνινχαμ άγγιξε το triple double με 17 πόντους, 8 ριμπάουντ και 15 ασίστ. Για τους Γκρίζλις ξεχώρισε ο Τζαβόν Σμολ με 23 πόντους.

Οι Ρόκετς επικράτησαν στο ντέρμπι με τους Πέλικανς 107-105 έχοντας σε καταπληκτικό βράδυ τον Κέβιν Ντουράντ που σημείωσε 32 πόντους με 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Εκτός μάχης έμεινε ο Αλπερέν Σενγκούν για το Χιούστον. Πρώτος σκόρερ του αγώνα στο NBA ήταν ο Ντεζούντε Μάρεϊ των Πέλικανς με 35 πόντους.

Ο Καουάι Λέοναρντ ήταν για ακόμα ένα παιχνίδι πρώτος σκόρερ για τους Κλίπερς, που κέρδισαν 119-108 τους Μπουλς. Ο Αμερικανός φόργουορντ είχε 28 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Σημαντική βοήθεια στην ομάδα του Λος Άντζελες πρόσφερε ο Μπενεντικτ Μάθουριν με 26 πόντους. Ο Τζός Γκίντι έκανε triple double (20 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ) για τους ταύρους, όμως δεν ήταν αρκετό για να φέρει τη νίκη.

Οι Τίμπεργουλβς πέρασαν από την έδρα των Γουόριορς επικτρατώντας 127-117 με τον Άντονι Έντουαρντς να πετυχαίνει 42 πόντους με 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Ποτζιέμσκι με 25 πόντους και 10 ρίμπαουντ, τη στιγμή που ο Κάρι απουσίαζε.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Ντιτρόιτ Πίστονς – Μέμφις Γκρίζλις 126-110

Ντάλας Μάβερικς – Κλίβελαντ Καβαλίερς 105-138

Ιντιάνα Πέισερς – Νιου Γιορκ Νικς 92-101

Τορόντο Ράπτορς – Φοίνιξ Σανς 122-115

Χιούστον Ρόκετς – Νιου Όρλεανς Πέλικανς 107-105

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Γιούτα Τζαζ 124-114

Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 117-127

Λος Άντζελες Κλίπερς – Σικάγο Μπουλς 119-108