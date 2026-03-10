NBA: Οι Θάντερ πήραν το ντέρμπι με τους Νάγκετς με οδηγό τον Αλεξάντερ, παρά το triple double του Γιόκιτς

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ κέρδισαν 129-126 τους Ντένβερ Νάγκετς σε μία παράσταση των Αλεξάντερ και Γιόκιτς που έβγαλε νικητή τον Καναδό στο θρίλερ του NBA.

Ο Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 35 πόντους, 9 ριμπάουντ και 15 ασίστ και είχε στο πλευρό του τον Τζαϊλίν Γουίλιαμς που έκανε double double (29 πόντοι, 12 ριμπάουντ). Οι Νάγκετς ηττήθηκαν στο παιχνίδι του NBA, όμως ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε μυθική εμφάνιση με 32 πόντους, 14 ριμπάουντ και 13 ασίστ.

Οι Κλίπερς υπέταξαν τους Νικς με 126-118 παρά την τρομερή εμφάνιση του Τάουνς, που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 35 πόντους, 12 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Για τους νικητές ξεχώρισε ο Λέοναρντ με 29 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Μαθούριν και Γκάρλαντ συνέβαλαν τα μέγιστα για τη νίκη του Λος Άντζελες με 28 και 23 πόντους αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Φιλαδέλφεια 76ερς 115-101

Μπρούκλιν Νετς – Μέμφις Γκρίζλις 126-115

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Ντένβερ Νάγκετς 129-126

Γιούτα Τζαζ – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 119-116

Λος Άντζελες Κλίπερς – Νιού Γιορκ Νικς 126-118