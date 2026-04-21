NBA Playoffs: Οι Χοκς «άλωσαν» τη Νέα Υόρκη και οι Τίμπεργουλβς το Ντένβερ

Τεράστιο comeback των Χοκς μέσα στο “Madison Square Garden”. Η ομάδα της Ατλάντα βρέθηκε να χάνει ακόμα και με 14 πόντους από τους Νιου Γιορκ Νικς, αλλά αντέδρασε στην τελευταία περίοδο και με σκορ 107-106 έκανε το 1-1 στη σειρά των προημιτελικών της Ανατολής, στα playoffs του NBA.

Ο Σ.Τζ. ΜακΚόλουμ ήταν ο κορυφαίος των Ατλάντα Χοκς με 32 πόντους και έξι ριμπάουντ, ενώ ο Κουμίνγκα με 19 και ο Τζόνσον με 17 βοήθησαν επίσης στο σκοράρισμα. Για τους Νιού Γιόρκ Νικς, ο Μπράνσον είχε 29 πόντους και επτά ασίστ, ο Τάουνς είχε 18, ο Χαρτ 15 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Break και από τους Τίμπερτγουλβς! Μετά από ένα συναρπαστικό ματς, η ομάδα από τη Μινεσότα νίκησαν τους Νάγκετς (114-119) στο Ντένβερ κι έκανε το 1-ε στη μεταξύ τους σειρά των playoffs του ΝΒΑ.

Η τρομερή εμφάνιση του Μάρεϊ (30 πόντοι με 7 ριμπάουντ και 7 ασίτ) αλλά και το double double του Γιόκιτς (24 πόντοι, 15 ριμπάουντ και 2 ασίστ) δεν μπόρεσαν να φέρουν τη νίκη στους Ντένβερ Νάγκετς. Ο “διπλός” Έντουαρντς (30 πόντοι με 10 ριμπάουντ και οι 24 πόντοι του Ράντς (με 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ) έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη νίκη των Τίμπεργουλβς.

Προβάδισμα πρόκρισης στη σειρά με τους Τορόντο Ράπτορς πήραν οι Καβαλίερς. Η ομάδα από το Κλίβελαντ επικράτησε εντός έδρας με 115-105 και έκανε το 2-0, βγάζοντας ξανά επιβλητική εικόνα στο παρκέ.

O Ντόνοβαν Μίτσελ με 30 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Κλίβελαντ Καβαλίερς. Άξιος συμπαραστάτης του, ήταν ο Τζέιμς Χάρντεν ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 28 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Για τους Ράπτορς ξεχώρισε ο Σκότι Μπαρνς με 26 πόντους.

Τα αποτελέσματα στο ΝΒΑ:

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Τορόντο Ράπτορς 115-105

Νιού Γιόρκ Νικς – Ατλάντα Χοκς 106-107

Ντένβερ Νάγκετς – Μινεσότα Τόμπεργουλβς 114-119