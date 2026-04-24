NBA playoffs: Προβάδισμα για Τίμπεργουλβς και Χοκς, έμειναν ζωντανοί οι Ράπτορς μέσα στο Κλίβελαντ

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς επικράτησαν εντός έδρας των Ντένβερ Νάγκετς με 113-96, στο Game 3 της σειράς του πρώτου γύρου των playoffs του NBA και πήρε το προβάδισμα με 2-1

Παρά το εξαιρετικό παιχνίδι του Νίκολα Γιόκιτς, που είχε double double με 27 πόντους και 15 ριμπάουντ, οι Ντένβερ Νάγκετς δεν μπόρεσαν να φτάσουν στο “διπλό”, με τον Μάρεϊ να προσθέτει 16 πόντους. Ο Ντοσούνμου πέτυχε 25 πόντους και μοίρασε 9 ασίστ, ενώ ο ΜακΝτάνιελς τέλειωσε το ματς με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ για τη νίκη των Τίμπεργουλβς.

Μετά από ένα συγκλονιστικό ματς και λίγα 24ωρα από το “διπλό” που πέτυχαν, οι Ατλάντα Χοκς “λύγισαν” εντός έδρας τους Νιου Γιορκ Νικς (109-108) κι έκαναν το 2-1 στη σειρά του πρώτου γύρου των playoffs.

O Τζέιλεν Τζόνσον με 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ατλάντα Χοκς, με τον Καρλ-Άντονι Τάουνς να ξεχωρίζει για τους Νικς έχοντας 21 πόντους, 17 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Οι Νεοϋορκέζοι ήταν πισω στο σκορ στην 4η περίοδο, αλλά “ροκάνισαν” την διαφορά, πήραν το προβάδισμα με 105-108 ένα λεπτό πριν την λήξη, όμως οι Χοκς αντέδρασαν και με τέσσερις πόντους από Τζόνσον και ΜακΚόλουμ, πήραν και πάλι το προβάδισμα. Οι Νικς είχαν 14” να εκδηλώσουν την τελευταία τους επίθεση, όμως ο Τζέιλον Μπράνσον απέτυχε να σκοράρει.

Τέλος, οι Τορόντο Ράπτορς έκαναν μια εντυπωσιακή εμφάνιση, έκαμψαν την αντίσταση των Κλίβελαντ Καβαλίερς (126-104) και μείωσαν τη σειρά σε 2-1, έχοντας και το game 4 στην έδρα τους.

O Σκότι Μπαρνς με 33 πόντους, 5 ριμπάουντ και 11 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ράπτορς, ενώ για τους Καβαλίερς ξεχώρισε ο Έβαν Μόμπλεϊ, που ολοκλήρωσε το ματς έχοντας 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ.