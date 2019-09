NBA: Πρόστιμο 50.000 ευρώ στους Μπακς για Αντετοκούνμπο!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί τον πιο «καυτό» παίκτη στο NBA και ήδη έχει βρεθεί στο «στόχαστρο» πολλών ομάδων ενόψει της επόμενης σεζόν, οπότε και θα μείνει ελεύθερος από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Τα «ελάφια» πάντως θα κάνουν τα πάντα για να τον κρατήσουν και ήδη έχουν δηλώσει επίσημα ότι θα του προσφέρουν supermax συμβόλαιο, παρότι μάλιστα αυτό απαγορεύεται από τους κανονισμούς.

Πιο συγκεκριμένα, ο GM της ομάδας, Τζον Χορστ έκανε σχετική δήλωση, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί πρόστιμο 50.000 ευρώ για τις πρόωρες συζήσεις συμβολαίου του Greek Freak.

«Βάσει κανονισμού, τον επόμενο χρόνο ο Γιάννης μπορεί να υπογράψει supermax συμβόλαιο. Από τη δική μας πλευρά, εμείς θα του τo προσφέρουμε», ανέφερε πρόσφατα ο Χορστ και θα το… πληρώσει ακριβά.

The NBA fined the Bucks $50,000 after GM Jon Horst spoke publicly about offering Giannis Antetokounmpo the supermax.@McCannsportslaw recently broke down the NBA's new rules against tampering https://t.co/D25XAuGeIb pic.twitter.com/vfObfNsgCS

— The Crossover (@TheCrossover) September 24, 2019