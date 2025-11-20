NBA: Συνεχίζουν ακάθεκτοι οι Θάντερ με Γκίλτζιους-Αλεξάντερ

Με τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να κάνει ένα ακόμα εντυπωσιακό ματς, οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ πήραν άνετη νίκη κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς (113-99), δίνοντας συνέχεια στο νικηφόρο σερί τους στο NBA.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ μέτρησε 33 πόντους (1/3 τρίποντα), 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα στη νίκη των πρωταθλητών NBA. Για τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ο Τσετ Χόλμγκρεν πρόσθεσε 21 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Αϊζέια Χάρτενσταϊν μάζεψε 12 ριμπάουντ, έχοντας όμως “φτωχή” όμως επιθετική παραγωγή (4 πόντοι).

Οι Σακραμέντο Κινγκς είδαν τον Ντένις Σρούντερ να σκοράρει 21 πόντους (2/9 τρίποντα) και να κατεβάζει 5 ριμπάουντ και το ρεκόρ τους να πέφτει στο 3-12.

Σε άλλο ματς, οι Ντένβερ Νάγκετς πέρασαν από τη Νέα Ορλεάνη, επικρατώντας των Πέλικανς με 125-118, έχοντας για… οδηγό τον Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Σέρβος σούπερ σταρ σημείωσε ένα ακόμα triple double, έχοντας 28 πόντους (2/4 τρίποντα), 11 ριμπάουντ και 12 ασίστ. Ο Πέιτον Γουάτσον πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του, αφού μέτρησε 32 πόντους (5/9 τρίποντα) και 12 ριμπάουντ.

Ο Αλπερέν Σενγκούν σημείωσε double-double με 28 πόντους και 11 ριμπάουντ και οδήγησε τους Χιούστον Ρόκετς στη νίκη (114-104) επί των Κλίβελαντ Καβαλίερς (5ο τους σερί θετικό αποτέλεσμα).

Η ομάδα του Χιούστον δείχνει ασταμάτητη το τελευταίο διάστημα, έχοντας πλέον ρεκόρ 10-1 μετά τις δύο ήττες στην εκκίνηση της σεζόν. Ο Κέβιν Ντουράντ πρόσθεσε 20 πόντους, ενώ ο Άαρον Χόλιντεϊ έκανε τη διαφορά στην τέταρτη περίοδο με 14 από τους 18 συνολικά πόντους του.

Tα αποτελέσματα στο NBA

Καβαλίερς – Ρόκετς 104-114

Πέισερς – Χόρνετς 127-118

Σίξερς – Ράπτορς 112-121

Χιτ – Γουόριορς 110-95

Τίμπεργουλβς – Γουίζαρντς 120-109

Πέλικανς – Νάγκετς 118-125

Θάντερ – Κινγκς 113-99

Μάβερικς – Νικς 111-113

Μπλέιζερς -Μπουλς 121-122