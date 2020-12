Νέα σοκ για τη Λίβερπουλ με Τσιμίκα και Ζότα! Τι είπε ο Κλοπ για τους τραυματισμούς τους

Τα προβλήματα τραυματισμών στη Λίβερπουλ δεν έχουν τέλος τη φετινή σεζόν, αφού όπως επιβεβαίωσε και ο Γιούργκεν Κλοπ, αρκετό καιρό θα μείνουν εκτός και οι Κώστας Τσιμίκας και Ντιόγκο Ζότα.

Ο Γερμανός τεχνικός της Λίβερπουλ μίλησε για τις νέες απώλειες της ομάδας πριν το ματς με τη Φούλαμ για την Premier League και τόνισε ότι τόσο ο Έλληνας μπακ, όσο και ο Βραζιλιάνος εξτρέμ θα απουσιάσουν για περίπου δύο μήνες (6 με 8 εβδομάδες).

Αμφότεροι οι ποδοσφαιριστές τραυματίστηκαν στο τελευταίο παιχνίδι του Champions League κόντρα στην Μίντιλαντ και θα χάσουν σημαντικά παιχνίδια της ομάδας στο τέλος του 2020 και τις αρχές του 2021.

Klopp on Jota: “It’s worse than we first thought but better than we then thought. The potential surgeons had a look but no surgery necessary. He will be out for a while, one-and-a-half to two months, we don’t know exactly. It’s pretty similar with Kostas Tsimikas. Unbelievable.”