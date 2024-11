Νέες αποκαλύψεις Μάικ Τάισον: Εγώ κι ο φίλος μου κάναμε σεξ με ένα κορίτσι που είχε HIV, πέθαναν κι οι δύο

Ο Μάικ Τάισον επέστρεψε στα ρινγκ και δεν σταματάει να κάνει αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή.

Πριν συμμετάσχει στον αγώνα με τον YouTuber, Τζέικ Πολ, ο Μάικ Τάισον αποκάλυψε ότι έκανε σεξ με δύο άτομα που κατέληξαν να πεθάνουν από τον ιό HIV.

«Η ζωή δεν έχει τελειώσει ακόμα. Μαλώνουμε ακόμα. Δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ για να σου μιλήσω τώρα. Οι φίλοι μου είναι νεκροί. Έκαναν υπερβολική δόση, είχαν HIV. Ο φίλος μου και εγώ κάναμε σεξ με ένα κορίτσι ταυτόχρονα και πέθαναν και οι δύο από τον ιό HIV, δεν το έπαθα εγώ», είπε ο 58χρονος θρύλος της πυγμαχίας στο «Interview Magazine».

Ο Μάικ Τάισον δήλωσε, ωστόσο, ότι δεν τον ενδιαφέρει τι θα αφήσει πίσω του όταν πεθάνει: «Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η κληρονομιά μου. Ποτέ δεν ήξερα τι είναι κληρονομιά και οι άνθρωποι άρχισαν να χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη με έναν τόσο ασαφή τρόπο. Μια κληρονομιά μου ακούγεται σαν εγώ θα πεθάνω σύντομα».

