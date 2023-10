Ο Νεϊμάρ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και μηνίσκου, με τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή να μπαίνει άμεσα στο χειρουργείο προκειμένου, όπως έγινε γνωστό από την Αλ Χιλάλ στην οποία αγωνίζεται.

Συγκεκριμένα ο Νεϊμάρ τραυματίστηκε σοβαρά και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι της Βραζιλίας απέναντι στην Ουρουγουάη για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον 31χρονο ποδοσφαιριστή να γίνεται αναγκαστική αλλαγή υποβασταζόμενος.

Το πρόβλημα για τον Νεϊμάρ φάνηκε εξαρχής σημαντικό, με την ομάδα στην οποία ανήκει την Αλ Χιλάλ να κάνει γνωστό πως από τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε υπάρχει ζημιά στον πρόσθιου χιαστού και μηνίσκου στο γόνατό του, με αποτέλεσμα να μπαίνει άμεσα στο χειρουργίο.

Μάλιστα ο συγκεκριμένος τραυματισμός θα τον κρατήσει τουλάχιστον οκτώ μήνες μακριά από τα γήπεδα, με τον ίδιο όπως είναι λογικό να βγαίνει νοκ-αουτ ενόψει της σεζόν 2023-24.\

The medical tests “NEYMAR ” underwent, confirmed the Anterior Cruciate Ligament and Meniscus tear injury in his knee, he will be going through surgery and then a treatment program that will be determined later..



Return Stronger @neymarjr #AlHilal pic.twitter.com/5I3u7F7wQm