Νεκρός ο Αλεξάντερ Μάνινγκερ μετά από δυστύχημα με τρένο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άλλοτε διεθνής τερματοφύλακας παρασύρθηκε από τρένο
Augsburg's goal keeper Alex Manninger gestures during the Bundesliga soccer match between Bayern Munich and FC Augsburg at Allianz Arena in Munich, Germany, 11 May 2013. Photo by: Tobias Hase/picture-alliance/dpa/AP Images

Στο πένθος βυθίστηκε η Αυστρία αλλά και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 48 ετών, ο Αλεξάντερ Μάνινγκερ.

Ο άλλοτε διεθνής τερματοφύλακας, Αλεξάντερ Μάνινγκερ παρασύρθηκε με το αμάξι του από τρένο.

Συγκεκριμένα, ο πρωταθλητής Αγγλίας και Ιταλίας υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στις ράγες του τρένου με το αμάξι του και το τρένο που ερχόταν δεν πρόλαβε να ελαττώσει ταχύτητα με αποτέλεσμα να τον παρασύρει και να μετακινήσει το όχημα για λίγα μέτρα, σκοτώνοντας τον ίδιο. Σύμφωνα με τα αυστριακά ΜΜΕ, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έφτασαν στο σημείο, απεγκλώβισαν τον Μάνινγκερ χωρίς τις αισθήσεις του και οι γιατροί παρά τις προσπάθειες δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Πρόκειται για έναν τερματοφύλακα που φόρεσε 33 φορές το εθνόσημο και έπαιξε σε ομάδες όπως η Άρσεναλ, η Γιουβέντους, η Άουγκσουμπουργκ, η Φιορεντίνα και Σάλτσμπουργκ.

