Νεκρός ο πρωταθλητής με την Άρσεναλ και τη Γιουβέντους Αλεξάντερ Μάνινγκερ, μετά από δυστύχημα με τρένο στην Αυστρία

Στο πένθος βυθίστηκε η Αυστρία αλλά και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 48 ετών, ο Αλεξάντερ Μάνινγκερ.

Ο άλλοτε διεθνής τερματοφύλακας, Αλεξάντερ Μάνινγκερ παρασύρθηκε με το αμάξι του από τρένο.

Συγκεκριμένα, ο πρωταθλητής Αγγλίας και Ιταλίας υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στις ράγες του τρένου με το αμάξι του και το τρένο που ερχόταν δεν πρόλαβε να ελαττώσει ταχύτητα με αποτέλεσμα να τον παρασύρει και να μετακινήσει το όχημα για λίγα μέτρα, σκοτώνοντας τον ίδιο. Σύμφωνα με τα αυστριακά ΜΜΕ, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έφτασαν στο σημείο, απεγκλώβισαν τον Μάνινγκερ χωρίς τις αισθήσεις του και οι γιατροί παρά τις προσπάθειες δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Η καριέρα του Αλεξάντερ Μάνιγκερ

Ο Μάνιγκερ ήταν από τους σπουδαιότερους τερματοφύλακες της Αυστρίας έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Άρσεναλ, Γιουβέντους, Φιορεντίνα και Μπολόνια. Έκλεισε την καριέρα του στη Λίβερπουλ το 2017, χωρίς όμως να παίξει σε κάποιο παιχνίδι με τους κόκκινους.

Με την Εθνική Αυστρίας αγωνίστηκε σε 33 παιχνίδια, κάνοντας το ντεμπούτο του στις 18 Αυγούστου του 1999 σε ένα φιλικό παιχνίδι με την Σουηδία το οποίο ήρθε ισόπαλο χωρίς σκορ.

Τις περισσότερες εμφανίσεις του τις έκανε στη Serie A. Αγωνίστηκε στο ιταλικό πρωτάθλημα 137 φορές κρατώντας στις 34 από αυτές ανέπαφη την εστία του.

Το 2012 κατέκτησε τη Serie A αγωνιζόμενος στη Γιουβέντους, ενώ τις μεγάλες επιτυχίες της καριέρας του τις έκανε με την Άρσεναλ, με την οποία σήκωσε την κούπα του πρωταθλήματος το 1998. Με τους «κανονιέρηδες» κατέκτησε, επίσης και το Κύπελλο Αγγλίας το 1998, ενώ το 1999 και το 2000 πήρε και το Super Cup.