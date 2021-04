Ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο, είναι κι επίσημα από σήμερα (16/4) ο νέος γενικός διευθυντής του τμήματος μπάσκετ της Μπαρτσελόνα.

Ο θρυλικός αρχηγός των Καταλανών διαδέχεται τον Νάτσο Ροντρίγκεθ, ο οποίος είχε τη θέση του γενικού διευθυντή από το 2017. Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, ήθελε να αξιοποιήσει την εμπειρία του Χουάν Κάρλος Ναβάρο και το έπραξε άμεσα, διακόπτοντας το συμβόλαιο του Νάτσο Ροντρίγκεθ.

Η σχετική ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα αναφέρει:

«Η Μπαρτσελόνα ανακοινώνει πως ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο είναι ο νέος γενικός διευθυντής του τμήματος μπάσκετ. Επιπλέον, ο σύλλογος ανακοινώνει πως το συμβόλαιο του Νάτσο Ροντρίγκεθ, το οποίο τον έδενε στον σύλλογο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022, έχει διακοπεί. Η Μπάρτσα θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Νάτσο Ροντρίγκεθ για την αφοσίωσή του και τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι σήμερα και να του ευχηθεί κάθε επιτυχία στο μέλλον».

