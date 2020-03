Μετά από 20 ολόκληρα χρόνια και 6 κατακτήσεις Super Bowl, ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών στο NFL, ο Τομ Μπρέιντι, αποφάσισε να αποχωρήσει από τους Patriots.

Ο σπουδαίος κουόρτερμπακ, με τα περισσότερα MVP σε Super Bowl (έχει 4) στην ιστορία του αμερικανικού ποδοσφαίρου, ανακοίνωσε το τέλος του από την ομάδα, υποστηρίζοντας ότι θα ψάξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, χωρίς όμως να κάνει γνωστή την επόμενή του ομάδα.

«Δεν ξέρω τι μου επιφυλάσσει η επόμενη μέρα αλλά είναι καιρός να γυρίσω σελίδα στην καριέρα μου και τη ζωή μου. Πέρασα στην ομάδα δυο από τις πιο ευτυχισμένες δεκαετίες της ζωής μου. Έχω μόνο αγάπη και ευγνωμοσύνη για όσα έζησα στην ομάδα. Μακάρι όλοι οι παίκτες να ζούσαν όσα έζησα κι εγώ εδώ.

Είμαι ευλογημένος που μοιραζόσουν μαζί σας τα γεμάτα γήπεδα στις προπονήσεις, στους αγώνες και τα parades με τους τίτλους στην πόλη. Ακόμα και στις πιο δύσκολες καταστάσεις πάντοτε μαζί με τους συμπαίκτες μου δίναμε τον καλύτερό μας εαυτό. Έζησα μαζί σας μια ολόκληρη ζωή γεμάτη χαρά και εμπειρίες», ανέφερε μεταξύ άλλων στην προσωπική του δήλωση ο Μπρέιντι.

