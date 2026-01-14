Αθλητικά

Νιγηρία – Μαρόκο 0-0 και 2-4 στα πέναλτι: Πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής για την ομάδα του Ελ Κααμπί

Αστόχησε σε πέναλτι ο Μπρούνο του Ολυμπιακού για να προκριθεί το Μαρόκο του Ελ Κααμπί
Ο Ελ Κααμπί πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του
Ο Ελ Κααμπί πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του / REUTERS/Siphiwe Sibeko

Μετά από ένα 90λεπτο και μία παράταση χωρίς γκολ, το Μαρόκο του Ελ Κααμπί “έσπασε” το 0-0 στα πέναλτι και πήρε τη νίκη με 4-2 επί της Νιγηρίας, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Στην “μονομαχία” των παικτών του Ολυμπιακού, ο Ελ Κααμπί μπορεί να μην εκτέλεσε πέναλτι για το Μαρόκο (είχε γίνει νωρίτερα αλλαγή), αλλά είδε τον συμπαίκτη του στους Πειραιώτες, Μπρούνο, να αστοχεί στο τελευταίο της Νιγηρίας και να χαρίζει στον ίδιο και την ομάδα του, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο της διοργάνωσης.

Το Μαρόκο θα αντιμετωπίσει λοιπόν τη Σενεγάλη στο ματς τίτλου στην έδρα του, το οποίο και είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις 21:00 ώρα Ελλάδας.

Η διαδικασία των πέναλτι

0-1 ο Ελ Αϊναουί

1-1 ο Ονουάτσου

Χαμένο του Ιγκαμανέ

Χαμένο του Τσουκουέζε

1-2 ο Μπεν Σεγκίρ

2-2 ο Ντέλε-Μπασίρου

2-3 ο Χακίμι

Χαμένο του Μπρούνο

2-4 ο Εν-Νεσίρι

