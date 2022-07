Ο Νικ Κύργιος έδωσε ένα ακόμη σόου στον τελικό του Wimbledon με τις αντιδράσεις του μέσα στο κορτ, ενώ κάποια στιγμή τα έβαλε και με μία γυναίκα στην εξέδρα.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Κύργιος φώναξε στον διαιτητή να τη διώξει από την κερκίδα εξαιτίας των έντονων αντιδράσεών της. «Γιατί είναι ακόμα εδώ; Είναι η μεθυσμένη στην πρώτη σειρά. Πετάξτε την έξω. Ξέρω ακριβώς ποια είναι. Είναι αυτή με το φόρεμα, μοιάζει σαν να έχει πιει περίπου 700 ποτά, αδερφέ», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ελληνοαυστραλός τενίστας.

Το περιστατικό δεν άργησε φυσικά να γίνει viral και λίγες ώρες αργότερα έγινε γνωστό ότι η γυναίκα ήταν η 32χρονη Άνια Πάλους, δικηγόρος από την Πολωνία. Η ίδια έδωσε μάλιστα τη δική της απάντηση στον Κύργιο, μιλώντας στα βρετανικά ΜΜΕ. «700 ποτά; Μόνο δύο ήπια, αλλά είχε πολλή ζέστη και μπορεί να με πείραξαν. Ήθελα απλά να τον ενθαρρύνω, να τον υποστηρίξω, ίσως το πήγα πολύ μακριά, όμως είχα μόνο καλές προθέσεις. Ήταν και η υψηλή θερμοκρασία, δεν είχα και καπέλο, λυπάμαι πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

“She’s had 700 drinks bro.”



Nick Kyrgios wasn’t having it with this heckler 😅



pic.twitter.com/AvolSBIeoJ