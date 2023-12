Ο Νικ Κύργιος μίλησε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης για τις “σκοτεινές” ημέρες που πέρασε και κατά τις οποίες είχε βυθιστεί στην κατάθλιψη.

Ο Νικ Κύργιος μίλησε στο TalkTV και στον Πιρς Μόργκαν και αναφέρθηκε για μια ακόμα φορά στα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπισε. Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας μίλησε για την κατάθλιψη που είχε, τον εθισμό του στο να αυτοτραυματίζεται και τόνισε πως έφτασε στο σημείο να μισεί τον εαυτό του.

“Ήταν μια πολύ σκοτεινή περίοδος. Κέρδισα δυο τουρνουά στο tour ενώ έπινα κάθε βράδυ, αυτοτραυματιζόμουν, έκαιγα πράγματα στο χέρι μου, κοβόμουν… Το να αυτοτραυματίζομαι μου έγινε εθισμός. Μισούσα τον εαυτό μου. Μισούσα το να περπατάω και να είμαι ο Νικ Κύργιος”, εμφανίζεται να λέει ο Νικ Κύργιος σε ένα από τα αποσπάσματα της συνέντευξης που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, πριν την τηλεοπτική της μετάδοση.

“He took me under his wing… I thank him a lot.”



Nick Kyrgios tells Piers Morgan how Andy Murray helped him with mental health and self harm struggles.



Watch the full interview on tonight’s Uncensored at 8pm (UK). @NickKyrgios | @andy_murray | @piersmorgan | #PMU pic.twitter.com/VYpAdQBVKL