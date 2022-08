Ο Νικ Κύργιος αντιμετώπισε τον… αδερφό του Θανάση Κοκκινάκη στον πρώτο γύρο του US Open και πήρε αναμενόμενα τη νίκη με 3-0 σετ [6-3, 6-4, 7-6(4)] και την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Κύργιος και Κοκκινάκης είχαν κατακτήσει στην αρχή της χρονιάς το Australian Open στο διπλό, γεγονός που έδωσε μεγάλη ώθηση στη φετινή πορεία του πρώτου στα κορτ.

Στο US Open μπήκε έτσι ως ένας από τους παίκτες που μπορούν ακόμη και να διεκδικήσουν τον τίτλο και έτσι, το ξεκίνημά του κόντρα στο έτερο Ελληνοαυστραλό τενίστα, ήταν αντάξιο των προσδοκιών.

An efficient performance in R1 for @NickKyrgios 👍 pic.twitter.com/X0uE1GmtsA