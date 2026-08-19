Nικ Κύργιος: Θετικός σε χρήση κοκαΐνης ο Ελληνοαυστραλός τενίστας

Θετικός σε χρήση κοκαΐνης βρέθηκε ο Ελληνοαυστραλός τενίστας Νικ Κύργιος, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media, σήμερα Τετάρτη (19.8.26).

«Πρόσφατα απέτυχα σε τεστ ναρκωτικών στη Μαγιόρκα, αφού βγήκα θετικός σε κοκαΐνη», έγραψε ο γνωστός τενίστας στην ανάρτησή του.

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Παράλληλα, ανακοίνωσε για τις επόμενες 28 ημέρες, θα απέχει από τα social media.

«Τα τελευταία δύο χρόνια τραυματισμών με έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Το σώμα μου δεν μπόρεσε να κάνει αυτό που περιμένει το μυαλό μου και η αποδοχή του τέλους της καριέρας μου ήταν πιο δύσκολη από ό,τι φανταζόμουν ποτέ», αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Νικ Κύργιου

«Έκανα ένα τεράστιο λάθος και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη γι’ αυτό.

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«Λυπάμαι τους θαυμαστές μου, την οικογένειά μου, τους χορηγούς μου και όλους όσους είναι κοντά μου. Πάνω απ’ όλα, λυπάμαι τα παιδιά που με ακολουθούν. Ξέρω το παράδειγμα που θέτει αυτό και είμαι βαθιά απογοητευμένος με τον εαυτό μου».

Δεν πρόκειται να βρω δικαιολογίες, αλλά θέλω να δώσω μια εικόνα για το πού βρισκόμουν. Τα τελευταία δύο χρόνια τραυματισμών με έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Το σώμα μου δεν μπόρεσε να κάνει αυτό που περιμένει το μυαλό μου και η αποδοχή του τέλους της καριέρας μου ήταν πιο δύσκολη από ό,τι φανταζόμουν ποτέ».