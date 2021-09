Ο Νικ Κύργιος αποτελεί έναν από τους πλέον διάσημους τενίστες του κόσμου, καθώς το ταλέντο του και ο χαρακτήρας του, έχουν ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια στο Tour.

Ο ίδιος φαίνεται όμως να μη δίνει τόση… σημασία στην καριέρα του και στο Laver Cup έριξε “βόμβα” για πιθανή πρόωρη απόσυρσή του από το τένις. Παρότι είναι μόλις 26 ετών, ο Κύργιος άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί ακόμη και του χρόνου να είναι η τελευταία του σεζόν, ενώ δήλωσε ξεκάθαρα πως δεν θα συνεχίζει να αγωνίζεται για 4-5 χρόνια ακόμα.

«Σίγουρα ήταν το τελευταίο μου τουρνουά για φέτος (σ.σ. Laver Cup). Πρέπει να πάω πίσω στο σπίτι. Ταξιδεύω για 4,5 μήνες τώρα σερί. Η μητέρα μου δεν είναι καλά στην υγεία της και θέλω να πάω πίσω και να την δω. Θα προετοιμάσω το σώμα μου και θα περάσω χρόνο με την οικογένειά μου μέχρι το Australian Open. Και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας.

Νιώθω πως δεν είμαι από τους παίκτες που θα κυνηγούν πλέον πόντους ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχω να αποδείξω τίποτε άλλο. Είμαι περήφανος για όσα έχω πετύχει. Ότι κάνω από δω και στο εξής θα είναι μπόνους. Δεν θα πω ψέματα, αυτή είμαι η τελευταία φορά νομίζω που θα με δείτε να παίζω εδώ. Όσο θα είμαι ακόμη στο court, θα δίνω τον καλύτερο εαυτό μου. Όμως δεν θα σας πω ψέματα όπως το ότι θα συνεχίσω να παίζω για άλλα τέσσερα ή πέντε χρόνια στο tour».

KYRGIOS coming back to CANBERRA. Season is done. pic.twitter.com/DU62FjcP2c