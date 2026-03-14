Νίκες για Περιστέρι και Προμηθέα Πάτρας στην GBL

Το Περιστέρι ξέσπασε στο Μαρούσι και πήρε την εκτός έδρας νίκη με 84-61, ενώ “καθαρό” διπλό έκανε και ο Προμηθέας Πάτρας επί της Μυκόνου Betsson, με 99-89 στην 21η αγωνιστική της GBL.

Μετά τη “βαριά” ήττα από τον ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup, το Περιστέρι “απάντησε” με μία επιβλητική επικράτηση επί του Αμαρουσίου στην GBL, με κορυφαίους τους Νίκολς και Καρντένας, που πέτυχαν 17 και 16 πόντους αντίστοιχα.

Το Περιστέρι ανέβηκε έτσι στην 4η θέση της κατάταξης στο ελληνικό πρωτάθλημα, με ρεκόρ 10 νίκες και 9 ήττες, την ώρα που το Μαρούσι συνεχίζει να δίνει “μάχη” για την παραμονή του στην κατηγορία.

Την ίδια ώρα δε, ο Προμηθέας Πάτρας πέρασε επίσης με το άνετο 99-89 από την έδρα της Μυκόνου Betsson, με τον Μπαζίνα να κάνει τρομερό ματς με 19 πόντους και 9 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στην 8η νίκη της στη σεζόν.