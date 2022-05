Ο Νίκολα Γιόκιτς όχι μόνο θα επεκτείνει τη συνεργασία του με τους Ντένβερ Νάγκετς, αλλά θα βάλει την υπογραφή του σε super-max συμβόλαιο… το μεγαλύτερο στην Ιστορία του ΝΒΑ.

Ο Νίκολς Γιόκιτς εντυπωσίασε τους πάντες τα δυο τελευταία χρόνια στο ΝΒΑ, παίρνοντας ισάριθμες φορές το βραβείο του MVP της regular season. Ο Σέρβος σέντερ φοράει τη φανέλα των Ντένβερ Νάγκετς από το 2015 και -σύμφωνα με δημοσιεύματα- αναμένεται να ανανεώσει το συμβόλαιο του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 27χρονος θα υπογράψει αυτό το καλοκαίρι τη supermax επέκταση της συνεργασίας του με την ομάδα του Ντένβερ, που θα είναι διάρκειας πέντε ετών, έναντι 260 εκατ. δολαρίων.

Σε περίπτωση που τα δημοσιεύματα αυτά επαληθευτούν, ο Νίκολα Γιόκιτς θα υπογράψει το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ΝΒΑ, ξεπερνώντας εκείνο που είχε υπογράψει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τους Μπακς (ήταν ύψους 228 εκατ. δολαρίων).

Sources: Nikola Jokic has reaffirmed his long-term commitment to Denver in recent days, clearing way to sign a $260M supermax in offseason.



Inside what’s next for the Nuggets in wake of Tim Connelly’s departure — with @sam_amick at @TheAthletic: https://t.co/pjnfYExvwP