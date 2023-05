Παρελθόν και με… τη βούλα αποτελεί από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωση της η ρωσική ομάδα το μεσημέρι της Τρίτης (30.05), με τον Σέρβο “σέντερ” να βρίσκεται στο “στόχαστρο” του Ολυμπιακού και της Βίρτους Μπολόνια.

Με ανακοίνωσή της, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ευχαρίστησε τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, που αποχωρεί μετά από τέσσερα χρόνια. Συνολικά, ο Σέρβος σέντερ έπαιξε σε 119 αγώνες με την ΤΣΣΚΑ μετρώντας 12,2 πόντους (με 65,4% στα δίποντα και 78,9% στις βολές), 8,6 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ και 0,6 τάπες κατά μέσο όρο.

«Σε ευχαριστούμε Νίκο. Με τη λήξη του συμβολαίου του, ο σέντερ Νίκολα Μιλουτίνοβ αποχωρεί από την ομάδα μας. Προς απογοήτευση όλων των φιλάθλων της ΤΣΣΚΑ, η τετραετής πορεία του Σέρβου σέντερ στην ομάδα μας έφτασε στο τέλος της» ανέφερε στην ανακοίνωσή της η ρωσική ομάδα.

Thank you, Niko!

Upon expiration of his contract, center Nikola Milutinov leaves our team.

To the chagrin of all CSKA fans, the four-year path of the Serbian big man in our team has come to an end. pic.twitter.com/2HtpZdjzfg