Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να πιάσει καλή απόδοση και αποκλείστηκε στην πρεμιέρα του στο China Open χάνοντας με 2-0 σετ από τον ανερχόμενο Χιλιανό, Νίκολας Τζάρι.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν βρέθηκε σε καθόλου καλή ημέρα και είπε… πρόωρο “αντίο” στο China Open, γνωρίζοντας την ήττα με 6-4, 6-4, από τον Νικολάς Τζάρι, στην πρεμιέρα του τουρνουά.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δεν κατάφερε να βρει ρυθμό στο παιχνίδι απέναντι στο νο 23 την παγκόσμιας κατάταξης, έβγαλε… νεύρα, με αποτέλεσμα να αποχαιρετήσει πρόωρα το 500άρι τουρνουά που γίνεται στο Πεκίνο.

One of the best match points you’ll see all year!@NicoJarry stuns number 4 seed Tsitsipas 6-4 6-4 for his second victory over the Greek in 2023!#ChinaOpen pic.twitter.com/K1QcZuQgAK