Νίκολιτς για Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: «Δεν ήρθαμε για βόλτα, δεν πρέπει να κάνουμε δώρα»

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία για την 5η αγωνιστική του Conference League (11/12/25, 19:45, Newsit.gr, Cosmote Sport 4) και ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου μίλησε για την αναμέτρηση.

Ο Μάρκο Νίκολιτς στην αρχή της ομιλίας του ευχήθηκε χρόνια πολλά στον Ντούσαν Μπάγεβιτς, που σήμερα (10/12/25) έκλεισε τα 77 του χρόνια. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην απουσία του Ζίνι για την ΑΕΚ.

Η Ένωση με νίκη στην Τουρκία θα βάλει γερές βάσεις ακόμα και για πρόκριση στις πρώτες οκτώ ομάδες του Conference League, καθώς έχει 7 βαθμούς και βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας.

Αναλυτικά τα λόγια του Σέρβου προπονητή

«Χρόνια πολλά σε έναν θρύλο της χώρας μου, τον Ντούσαν Μπάγεβιτς, αλλά στον Πήλιο που έχει γενέθλια, ένας θρύλος της ΑΕΚ και ένας εν ενεργεία παίκτης της ομάδας μας. Πολύ δύσκολο ματς, είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα, σε ένα γήπεδο επίσης δύσκολο. Είναι μια ομάδα με ένταση. Έχασε από την Γαλατασαράι για πρώτη φορά μετά από 4 μήνες γνώρισε ήττα.

Είναι στην κορυφή της League Phase του Conference League και αρκετά ψηλά στην βαθμολογία του πρωταθλήματος Τουρκίας. Έχουμε έρθει με κάποια προβλήματα, αλλά δεν κλαίμε. Έχουμε παίκτες με αυτοπεποίθηση. Θα επιλέξουμε τους κατάλληλους παίκτες για τον αυριανό αγώνα. Πρόκειται να αναμετρηθούν δύο ομάδες που είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αναμένω ένα πολύ δυνατό ματς, πρέπει να βρούμε τρόπο να καλύψουμε τους βαθμούς που χάσαμε στον αγώνα με την Σάμροκ Ρόβερς».

Για την απουσία του Ζίνι και αν οι υπόλοιποι είναι έτοιμοι να βοηθήσουν: «Όλα τα προβλήματά μας είναι στην επίθεση, όλοι οι άλλοι είναι έτοιμοι να παίξουν, Μάνταλος, Κουτέσα, Ελίασον, δεν περιμένουμε να παίξουν όλο το ματς, αλλά σε κάποια λεπτά. Περιμέναμε να είναι έτοιμος ο Ζίνι, έχει βελτιωθεί η κατάστασή του αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμος.

Ο Γκατσίνοβιτς που έπαιξε στην επίθεση και μας βοήθησε πολύ στα τελευταία ματς είναι επίσης μια σημαντική απουσία. Επαναλαμβάνω δεν πρόκειται να κλάψουμε, αλλά να ψάξουμε να βρούμε τις λύσεις με τον κατάλληλο μηχανισμό. Επίσης χάσαμε τον Καραργύρη που θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Έχουμε δοκιμάσει κάποια πράγματα και θα δούμε πως θα λειτουργήσει στο ματς».

Για το αν μοιάζει το ματς με αυτό κόντρα στην Τσέλιε: «Θα το δούμε. Δεν βλέπω κάποια σύνδεση μεταξύ των δύο αγώνων. Μέσα στην σεζόν υπάρχουν ups και downs. Η σεζόν είναι μεγάλη, δεν είναι μία ευθεία γραμμή. Υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Σε όλες τις ομάδες συμβαίνει αυτό. Είναι παρόμοιες ομάδες, παίζουν παρόμοιο ποδόσφαιρο.

Είναι μια ομάδα με ένταση, παίζει με 4-3-3, έχεις του ακραίους να πιέζουν ψηλά ψηλά, μαρκάρουν ατομικα. Θεωρώ ότι έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα, παρά τις απουσίες, έχουμε κάποιες ξεκάθαρες ιδέες για το πως θα τους αντιμετωπίσουμε, θα προσπαθήσουμε να τις βγάλουμε στο γήπεδο. Είναι πολύ δύσκολο ματς και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Δεν ήρθαμε απλά για να παίξουμε, θα πρέπει να χύσουμε το αίμα μας για να πάρουμε κάτι. Δεν ήρθαμε για μία βόλτα στο πάρκο, αλλά για να δώσουμε τη μάχη μας.

Επίσης, πρέπει να μάθουμε από τα λάθη μας. Δεν πρέπει να τους δίνουμε εύκολα την μπάλα. Δεν πρέπει να κάνουμε δώρα. Με την Τσέλιε τα γκολ ήταν απόρροια δικών μας λαθών. Γι αυτό με είδατε να εκνευρίζομαι στο γκολ που δεχθήκαμε από τον Ατρόμητο, ήταν από δικό μας λάθος. Αυτό θεωρώ ότι είναι κλειδί στην αναμέτρηση. Αν ο αντίπαλος μας κερδίσει με την ποιότητά του θα το αναγνωρίσουμε. Δεν πρέπει να κάνουμε δώρα».