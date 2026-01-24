Νίκολιτς: «Ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, όχι τόσο από την εμφάνιση»

Η ΑΕΚ επικράτησε εκτός έδρας του Αστέρα Τρίπολης με 1-0, με τον Μάρκο Νίκολιτς να είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα όχι όμως και από την εμφάνιση της Ένωσης.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, στάθηκε στη σημασία των τριών βαθμών που πήρε η ομάδα του, οι οποίοι την έφεραν μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας.

«Κάναμε πολύ καλή εμφάνιση στα πρώτα 15 λεπτά, είχαμε ευκαιρίες να βάλουμε και άλλα τέρματα. Μετά το ματς ισορρόπησε, δεχθήκαμε πίεση, είχαμε καταπληκτικές ευκαιρίες όπως με τον Βάργκα, τον Μουκουντί, θα μπορούσαμε να βάλουμε 2-3 τέρματα. Είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, όχι τόσο από την εμφάνιση.

Θα μπορούσαμε να είχαμε «καθαρίσει» το παιχνίδι πιο νωρίς. Ρώτησα και έμαθα ότι σε αυτό το γήπεδο η ομάδα έχει δυσκολευτεί στο παρελθόν, ένα δύσκολο γήπεδο για εμάς.

Δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι ικανοποιημένος από τη νίκη, είναι πάρα πολύ σημαντικοί αυτοί οι τρεις βαθμοί. Κάποια πράγματα θα τα πω μέσα με τους παίκτες μου αλλά το σίγουρο είναι ότι είμαστε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και αυτό είναι που μετράει», δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς.