Νίκολιτς μετά το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: «Δεν τελειώσαμε ακόμη»

Απόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνιση και την ευρεία νίκη της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ εμφανίστηκε ο Μάρκο Νίκολιτς.

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, μοίρασε συγχαρητήρια στους παίκτες του μετά το 3-0 επί του ΠΑΟΚ, ωστόσο φρόντισε να κρατήσει χαμηλά την… μπάλα, τονίζοντας ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα στη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

«Σε πρωτη φάση, την ενέργεια τη βρήκαμε εσωτερικά από την ομάδα και από τον κόσμο μας, αυτό τον υπέροχο κόσμο. Εκφράζω σεβασμό και αναγνώριση στους παίκτες. Ήταν εκπληκτικοί πραγματικά. Δίνω ρισπέκτ στους παικτες. Για να το κάνεις αυτό μετά από λίγες ώρες από το ματς με τη Ράγιο, δεν ειναι εύκολο. Τους είπα και κάτι ακόμη. Δεν τελειώσαμε ακόμη.

Ενα μεγάλο ευχαριστώ από τον κόσμο, όποιος πει πως δεν του αρέσει είναι ψέμα, Ισως είναι θέμα παιδείας. Νιώθω μια υποχρέωση απέναντί τους. Κάθε ματς είναι σημαντικό στα play off και όπως σας είπα, δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμη», δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της Cosmote TV.