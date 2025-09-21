Νίκολιτς μετά το ΑΕΛ – ΑΕΚ: Δεχθήκαμε ένα φθηνό γκολ, αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα τελειώνεις

Πρώτη γκέλα στη σεζόν για την ΑΕΚ, η οποία έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΛ στη Λάρισα για την τέταρτη αγωνιστική της Super League.

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, στάθηκε στις πολλές χαμένες ευκαιρίες των ποδοσφαιριστών του, οι οποίες κράτησαν την ΑΕΛ ζωντανή στο παιχνίδι.

“Η ροή του παιχνιδιού δεν ήταν καλή. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες και δεχθήκαμε ένα φθηνό γκολ. Πρέπει να τα τελειώνεις αυτά τα ματς, το έχω ξαναπεί. Στα τελευταία λεπτά χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Τώρα δεχθήκαμε το γκολ από στατική φάση και αφήσαμε δύο βαθμούς. Δεν έχω να πω κάτι στα παιδιά, τα έδωσαν όλα”, δήλωσε ο Σέρβος προπονητής της ΑΕΚ.