Αθλητικά

Νίκολιτς μετά το ΑΕΛ – ΑΕΚ: Δεχθήκαμε ένα φθηνό γκολ, αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα τελειώνεις

Απογοητευμένος από το αποτέλεσμα αλλά όχι και από την εμφάνιση της ομάδας του εμφανίστηκε ο Σέρβος προπονητής της Ένωσης
EUROKINISSI
EUROKINISSI

Πρώτη γκέλα στη σεζόν για την ΑΕΚ, η οποία έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΛ στη Λάρισα για την τέταρτη αγωνιστική της Super League.

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, στάθηκε στις πολλές χαμένες ευκαιρίες των ποδοσφαιριστών του, οι οποίες κράτησαν την ΑΕΛ ζωντανή στο παιχνίδι.

“Η ροή του παιχνιδιού δεν ήταν καλή. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες και δεχθήκαμε ένα φθηνό γκολ. Πρέπει να τα τελειώνεις αυτά τα ματς, το έχω ξαναπεί. Στα τελευταία λεπτά χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Τώρα δεχθήκαμε το γκολ από στατική φάση και αφήσαμε δύο βαθμούς. Δεν έχω να πω κάτι στα παιδιά, τα έδωσαν όλα”, δήλωσε ο Σέρβος προπονητής της ΑΕΚ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo