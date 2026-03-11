Νίκολιτς: «Θα τα δώσουμε όλα για να πάμε όσο πιο μακριά μπορούμε στο Conference League»

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Τσέλιε για τη φάση των 16 του Conference League και ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του ανέφερε ότι η Ένωση είναι έτοιμη για την αναμέτρηση.

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε και στις διαφορές της ΑΕΚ από το παιχνίδι με την Τσέλιε για την League Phase, όπου οι κιτρινόμαυροι είχαν ηττηθεί 3-1 στην αρχή της σεζόν.

«Έχουμε μια ευκαιρία, πρέπει να την ευχαριστηθούμε και να τα δώσουμε όλα για να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται», είπε ο Σέρβος τεχνικός για να δώσει το σύνθημα για νίκη στη Σλοβενία.

Τα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου

«Δεν είμαι σίγουρος, γιατί έχει αλλάξει πολύ το παιχνίδι μας από την τελευταία φορά. Είμαστε πιο δυναμικοί, πιο επιθετικοί. Παίρνουμε πιο πολλά ρίσκα. Γνωρίζουμε τον εαυτό μας πολύ καλύτερα. Τότε ήταν πολύ σημαντικό να παίξουμε προσεκτικά. Τώρα προφανώς θα παίξουμε για το αποτέλεσμα. Επίσης θέλουμε να παίξουμε ένα ωραίο ποδόσφαιρο. Είναι παιχνίδι νοκ άουτ.

Εγώ θα προτιμήσω το αποτέλεσμα από ένα ωραίο ποδόσφαιρο, αν ήταν να διαλέξω. Ειδικά σε μία τέτοια διοργάνωση, που είναι σημαντική για την ομάδα μας και θα κάνουμε τα πάντα».

Για την αναμέτρηση της Πέμπτης: «Είναι ένα παιχνίδι νοκ άουτ σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Γνωρίζουμε τον αντίπαλο, σε όλη τη σεζόν έχουμε τέσσερις ήττες. Μια από αυτές ήταν εδώ. Βλέπω τρεις μεγάλες διαφορές σε σχέση με τότε. Πριν τον πρώτο αγώνα είχα προειδοποιήσει τους πάντες για την Τσέλιε, για τα αποτελέσματά τους στη Σλοβενία και στην Ευρώπη.

Κανείς δεν με πήρε στα σοβαρά. Τώρα όλοι καταλαβαίνουν την ποιότητα της Τσέλιε και ότι πρέπει να σεβαστούμε τον αντίπαλο. Επίσης τώρα θα παίξουμε δύο παιχνίδια. Η τρίτη διαφορά είναι ότι έχουμε καινούργιους παίκτες, κάποιοι που έφυγαν. Στην Τσέλιε επίσης συμβαίνει το ίδιο ενώ άλλαξε και προπονητή. Είμαστε σε καλή φόρμα, είμαστε έτοιμοι για αυτό το επίπεδο.

Αυτό δεν μας ήρθε σαν δώρο, εμείς το κερδίσαμε μόνοι μας και θέλουμε να πάμε παρακάτω. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Έχουμε μια ευκαιρία, πρέπει να την ευχαριστηθούμε και να τα δώσουμε όλα για να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται. Χαίρομαι που ήρθαν πολλοί φίλαθλοί μας. Είναι σημαντικό για τους παίκτες αυτό».

Για την αντίπαλο της Ένωσης: «Η Τσέλιε παίζει physical παιχνίδι. Έχουν συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Κάποια πράγματα με τον νέο προπονητή έχουν αλλάξει, κάποια όχι. Εμείς κάναμε τρία μεγάλα λάθη, η Τσέλιε ήταν έτοιμη να τα τιμωρήσει. Είναι μια ομάδα που πάντα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα λάθη του αντιπάλου. Δέχονται γκολ, αλλά είναι έτοιμοι και να τιμωρήσουν.

Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη, να παίξουμε σωστά τακτικά και να παίξουμε έξυπνα χωρίς να δίνουμε δώρα».