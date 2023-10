Ο Νικολό Φατζόλι βρέθηκε στο προσκήνιο, μετά το νέο σκάνδαλο με παράνομα στοιχήματα στην Ιταλία. Ο μέσος της Γιουβέντους απολογήθηκε και πλέον έμαθε και την ποινή του.

Ο Νικολό Φατζόλι θα απουσιάσει από τους αγωνιστικούς χώρους για τους επόμενους επτά μήνες, μετά την ποινή που δέχθηκε για τη συμμετοχή του στο σκάνδαλο παράνομο στοιχηματισμού.

Αυτό σημαίνει πως ο μέσος της Γιουβέντους θα χάσει σχεδόν όλη τη φετινή σεζόν. O Νικολό Φατζόλι ήρθε σε συμφωνία με τον εισαγγελέα του Τορίνο, ώστε να υπάρξει απόλυτη συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές, δίνοντας πληροφορίες όσον αφορά τους άλλους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο..

Ο νεαρός χαφ έδειξε μεταμέλεια, υποσχέθηκε να λάβει βοήθεια για τον εθισμό στον τζόγο, και δεν θα ασκήσει έφεση, ούτε θα προσπαθήσει μέσω των νομικών του εκπροσώπων να αλλάξει τις κατηγορίες προς το πρόσωπό του.

Ο Νικολό Φατζόλι βρίσκεται από το 2015 στην Γιουβέντους. Ήταν μέλοςτης «βέκια σινιόρα» σε όλα τα τμήματα των ακαδημιών της και μετά το περσινό πέρασμά του με τη μορφή δανεισμού από την Κρεμονέζε επέστρεψε στους «μπιανκονέρι».

Η συγκεκριμένη, είναι και η πρώτη τιμωρία για το σκάνδαλο του παράνομου στοιχηματισμού που έχει συγκλονίσει το ιταλικό ποδόσφαιρο.

