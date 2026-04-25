Νίκος Γκάλης και Φάνης Χριστοδούλου αντάμωσαν στο Αλεξάνδρειο για το Άρης Betsson – Πανιώνιος

Δυο δόξες του ελληνικού μπάσκετ συναντήθηκαν on air και οι ένδοξες αναμνήσεις επέστρεψαν στο μυαλό όλων
Άρης Betsson και Πανιώνιος κοντράρονται στη Θεσσαλονίκη, σε ένα κατάμεστο Αλεξάνδρειο, στην τελευταία αγωνιστική της GBL. Ο θρυλικός Νίκος Γκάλης βρέθηκε στο γήπεδο ως καλεσμένος της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ, ενώ ο Φάνης Χριστοδούλου ήταν εκεί ως Γενικός Αρχηγός των φιλοξενούμενων. Η on air συνάντησή τους, ήταν κάτι που ξύπνησε μνήμες του ένδοξου παρελθόντος!

Νίκος Γκάλης και Φάνης Χριστοδούλου έκαναν κοινές δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ πριν από την έναρξη του Άρης Betsson – Πανιώνιος, με τον “γκάνγκστερ” να παίρνει πρώτος το λόγο και να μιλάει για τον άλλοτε συμπαίκτη του στην Εθνική Ελλάδας.

“Τι μόνο εικόνες; Με τον Φάνη ήμασταν οικογένεια. Εδώ είναι η ιστορία του μπάσκετ. Το μπάσκετ ξεκίνησε από έμας νομίζω. Τον Φάνη τον αγαπώ, όπως και όλα τα παιδιά”, είπε ο Νίκος Γκάλης.

“Τι να πω για τον Νίκο; Τον έχω στην καρδιά μου. Ζήσαμε τα καλύτερά μας χρόνια στην Εθνική ομάδα. Να είναι καλά και αυτός και να χαίρεται την οικογένειά του”, συμπλήρωσε ο Φάνης Χριστοδούλου.

