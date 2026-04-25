Νίκος Γκάλης και Φάνης Χριστοδούλου αντάμωσαν στο Αλεξάνδρειο για το Άρης Betsson – Πανιώνιος

Άρης Betsson και Πανιώνιος κοντράρονται στη Θεσσαλονίκη, σε ένα κατάμεστο Αλεξάνδρειο, στην τελευταία αγωνιστική της GBL. Ο θρυλικός Νίκος Γκάλης βρέθηκε στο γήπεδο ως καλεσμένος της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ, ενώ ο Φάνης Χριστοδούλου ήταν εκεί ως Γενικός Αρχηγός των φιλοξενούμενων. Η on air συνάντησή τους, ήταν κάτι που ξύπνησε μνήμες του ένδοξου παρελθόντος!

Νίκος Γκάλης και Φάνης Χριστοδούλου έκαναν κοινές δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ πριν από την έναρξη του Άρης Betsson – Πανιώνιος, με τον “γκάνγκστερ” να παίρνει πρώτος το λόγο και να μιλάει για τον άλλοτε συμπαίκτη του στην Εθνική Ελλάδας.

“Τι μόνο εικόνες; Με τον Φάνη ήμασταν οικογένεια. Εδώ είναι η ιστορία του μπάσκετ. Το μπάσκετ ξεκίνησε από έμας νομίζω. Τον Φάνη τον αγαπώ, όπως και όλα τα παιδιά”, είπε ο Νίκος Γκάλης.

“Τι να πω για τον Νίκο; Τον έχω στην καρδιά μου. Ζήσαμε τα καλύτερά μας χρόνια στην Εθνική ομάδα. Να είναι καλά και αυτός και να χαίρεται την οικογένειά του”, συμπλήρωσε ο Φάνης Χριστοδούλου.