Ο προπονητής των Chicago Fire και παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Φρανκ Κλόπας, θα έχει τη βοήθεια του Νίκου Κωστένογλου, στον πάγκο της ομάδας του MLS.

Νέο κεφάλαιο στην προπονητική καριέρα του Νίκου Κωστένογλου. Ο Έλληνας τεχνικός αποτελεί μέλος του προπονητικού επιτελείου της Chicago Fire και θα βρίσκεται στο πλευρό του Φρανκ Κλόπα.

Μαζί του θα βρίσκεται και ο συνεργάτης του Θοδωρής Αντωνόπουλος (ήταν συνεργάτης του Κωστένογλου στην εθνική Κύπρου, κάνοντας βιντεοανάλυση), ο οποίος προστέθηκε και αυτός στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας του MLS.

«Η εμπειρία που φέρνουν ο Νίκος και ο Θεόδωρος σε αυτήν την ομάδα είναι εξαιρετικά επωφελής καθώς εστιάζουμε στο να τελειώσουμε τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», δήλωσε ο προπονητής των Chicago Fire FC Φρανκ Κλόπας. «Το πιο σημαντικό, όχι μόνο είναι εξαιρετικοί προπονητές, αλλά είναι επίσης εξαιρετικοί άνθρωποι που ενσαρκώνουν τις αξίες του συλλόγου» ανέφερε.

Chicago Fire FC announced that Head Coach Frank Klopas has named Nikolaos Kostenoglou and Theodoros Antonopoulos as Assistant Coaches for the remainder of 2023.