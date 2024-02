Νικς – Πίστονς: Το no call που ξεσήκωσε όλο το NBA

Ο Τζος Χαρτ σημείωσε λέι απ με 2,8 δευτερόλεπτα να απομένουν και οι Νικς πέτυχαν μια αμφιλεγόμενη νίκη με 113-111 επί των Ντιτρόιτ Πίστονς στη Νέα Υόρκη για το πρωτάθλημα του NBA.

Το νικητήριο καλάθι του Χαρτ διαμορφώθηκε από ένα κραυγαλέο no call με 8,5 δευτερόλεπτα να απομένουν και το Ντιτρόιτ να βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 111-110. Μία διαιτητική απόφαση που ξεσήκωσε όλο το NBA.

Ο Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο της Νέας Υόρκης βούτηξε για τη μπάλα στο κέντρο του γηπέδου και έπεσε στα πόδια του Οσάρ Τόμπσον, ο οποίος προσπαθούσε να πάρει τον έλεγχο της. Οι διαιτητές δεν σφύριξαν φάουλ και η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Τζέιλεν Μπράνσον, ο οποίος πέρασε στον Χαρτ για το καθοριστικό καλάθι στα 2,8 δευτερόλεπτα.

«Η απόλυτα χειρότερη απόφαση της σεζόν», είπε ο προπονητής των Πίστονς, Μόντι Γουίλιαμς, μετά τον αγώνα. «Είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε το παιχνίδι, και ένας τύπος έπεσε στα πόδια του Οσάρ και δεν υπήρξε σφύριγμα. Αυτό είναι βδέλυγμα. Δεν μπορείς να μην το σφυρίξεις αυτό σε έναν αγώνα NBA. Τέλος».

Josh Hart gets the go-ahead and-1 to take the lead with seconds left in the 4Q 😱



NYK-DET | Live on the NBA App

📲 https://t.co/Y71qEUtIzM pic.twitter.com/2LEiDCgjiM