Νιού Γιορκ Λίμπερτι – Μινεσότα Λινξ 67-62: Στην παράταση του πέμπτου αγώνα κρίθηκε ο τίτλος του WNBA

Μετά από μία μεγάλη “μάχη” που κρίθηκε στην παράταση του πέμπτου και τελευταίου αγώνα, η Νιου Γιορκ Λίμπερτι νίκησε με 67-62 τη Μινεσότα Λινξ και κατέκτησε το πρωτάθλημα στο WNBA.

Σε ένα συγκλονιστικό ματς τίτλου, η Νιου Γιορκ Λίμπερτι χρειάστηκε δύο βολές στο τέλος της κανονικής διάρκειας για να στείλει το ματς με τη Μινεσότα Λινξ στην παράταση και εκεί να πάρει τον τίτλο του WNBA, για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Η Σαμπρίνα Ιονέσκου έμεινε στους 5 πόντους, με 8 ασίστ και 7 ριμπάουντ, αλλά η Γιόνκελ Τζόουνς με 17 πόντους και η Μπριάνα Στιούαρτ με 13 πόντους και 15 ριμπάουντ, οδήγησαν την ομάδα της Νέα Υόρκης στη νίκη. Για τις ηττημένες, οι Νεφίσα Κόλιερ και Κάιλα ΜακΜπράιντ με 22 και 21 πόντους αντίστοιχα, δεν ήταν αρκετές για να αποτρέψουν την απώλεια του τίτλου από την ομάδα τους.

FOR NEW YORK 🗽 THE LIBERTY HAVE CAPTURED THEIR FIRST CHAMPIONSHIP! pic.twitter.com/3QEsw8hWG0