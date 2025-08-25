Νιούκαστλ – Λίβερπουλ 2-3: Επική νίκη των «ρεντς» με ήρωα τον 16χρονο Ενγκουμόα 

Η Λίβερπουλ προηγήθηκε 2-0, είδε τη Νιούκαστλ να ισοφαρίζει, ωστόσο με καρδιά πρωταθλητή και γκολ στο 90+10΄ κατάφερε να «λυγίσει» την Νιούκαστλ και να πάρει ένα πολύ σημαντικό τρίποντο.

Το παιχνίδι από τα πρώτα λεπτά είχε έντονο ρυθμό και αρκετά νεύρα, με τους παίκτες και της Λίβερπουλ και της Νιούκαστλ να έχουν πολλές δυνατές μονομαχίες στον αγωνιστικό χώρο.

Μάλιστα οι γηπεδούχοι ζήτησαν κόκκινη κάρτα σε ένα πολύ δυνατό τάκλιν του Χράφενμπερχ, με τον ποδοσφαιριστή των «ρεντς» να δέχεται την κίτρινη. Μάλιστα ο Ολλανδός ήταν και ο άνθρωπος που «άνοιξε» το σκορ, όταν στο 35΄με δυνατό σουτ έβαλε την ομάδα του μπροστά στο σκορ.

Η Λίβερπουλ κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματά της με ένα γκολ από τα… αποδυτήρια, καθώς στο 46΄ ο Εκιτικέ κατάφερε να εκμεταλλευτεί την αδράνεια στην άμυνα της Νιούκαστλ και να πετύχει το τρίτο συνεχόμενο τέρμα του με την ομάδα του Σλοτ.

Και μπορεί οι «καρακάξες» να βρίσκονταν πίσω στο σκορ με δυο γκολ και να έπαιζαν με 10 ποδοσφαιριστές, ωστόσο στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι αδύνατο!

Στο 57΄ο Γκιμαράες μείωσε σε 2-1 δίνοντας ελπίδα για την ανατροπή, με τον Οζούλα στο 88΄να φέρνει τον αγώνα στα ίσια και να φέρνει πανζουρλισμό στο «St James’ Park» σε ένα επικό παιχνίδι.

Ωστόσο αυτό δεν ήταν το τελικό σκορ στην αγώνα, καθώς ένας 16χρονος έμελλε να είναι ο άνθρωπος που θα κρίνει την αναμέτρηση. Συγκεκριμένα ο 16χρονος Ρίο Ενγκουμόα που είχε περάσει ως αλλαγή, σε μια υποδειγματική αντεπίθεση των «ρεντς» με ψύχραιμο πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Πόουπ για να κάνει το 3-2.

Με αυτό τον τρόπο και παρότι υπήρξαν πολλά νεύρα και λίγο πριν το τελικό σφύριγμα, η Λίβερπουλ κέρδισε την Νιούκαστλ σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι και έκανε το 2/2 στην Premier League.